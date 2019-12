Bra, teatro per famiglie: al Politeama “Valentina vuole”

Si apre con uno spettacolo per famiglie il nuovo anno del Teatro Politeama Boglione di Bra.

Domenica 5 gennaio 2020 alle ore 16 la rassegna per bimbi “Apriti Sesamo” porta in scena “Valentina vuole”, piccola narrazione per attrici e pupazzi consigliata a un pubblico dai 3 anni in su. “Valentina vuole” è la storia semplice di una bambina. Che è anche una principessa. Ha tutto: vive in un posto sicuro, dove non manca niente. Ma è sempre arrabbiata e urla, urla sempre, perché tutto vuole, sempre di più. Forse le manca qualcosa, ma non sa cosa. E i grandi? Sembrano non capire. A volte la cosa più importante è anche la più difficile da vedere e da trovare. E per farlo Valentina dovrà cercare nel mondo, perché è lì che bisogna andare per diventare grandi.

“Valentina vuole”, portata in scena da Consuelo Ghiretti e Francesca Grisenti con pupazzi di Ilaria Commisso, è favola di desideri e sogni, vizi, capricci e regole. E del coraggio che i piccoli e i loro grandi devono avere per poter crescere.

I biglietti per lo spettacolo sono in vendita a 5 euro per gli adulti accompagnatori, mentre i bambini entrano gratis. Ticket acquistabili al botteghino del teatro ogni venerdì pomeriggio dalle 15 alle 19.