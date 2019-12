Cuneo, a gennaio va in scena lo spettacolo di Mauro Berruto "Capolavori"

Sabato 18 e domenica 19 gennaio nella Sala della Comunità Teatro don Bosco di Cuneo andrà in scena lo spettacolo “Capolavori” di Mauro Berruto.

Il lecture show è il primo di tre interessanti appuntamenti del “Gennaio Salesiano” evento organizzato dall’Associazione Ex-Allievi di Cuneo in collaborazione con la Famiglia Salesiana cuneese e patrocinati dal Comune di Cuneo e dalla Fondazione CRC. “Capolavori” è il titolo di un libro pubblicato da Add editore e dello spettacolo di Mauro Berruto, diretto da Roberto Tarasco, ed è organizzato in collaborazione con il Comitato provinciale del Centro Sportivo Italiano nell’ambito dei festeggiamenti per il 75mo anno di fondazione e con l’Auxilium Cuneo. Se, parlando di “capolavori”, si pensa soprattutto all’arte (pittura, scultura, architettura, cinema, teatro, musica o letteratura), Mauro Berruto conduce, invece, un’indagine appassionata nella quale Diego Armando Maradona palleggerà con Michelangelo, Jury Chechi sfiderà Yves Klein, Muhammad Ali e Kostantinos Kavafis comporranno poesie, perché atleti, artisti e poeti fanno parte della stessa squadra: uno spazio in cui ogni individuo può esprimere il proprio talento e costruire il proprio personale capolavoro.

Oggi Berruto è anche un divulgatore intelligente e preparato che porta attraverso lo strumento dell’incontro live e della scrittura il racconto vitalissimo di tanti protagonisti dello sport noti e meno noti, di vicende anche sommerse che la storia rischia di dimenticare.

Un viaggio pieno di emozioni verso quell’Itaca, meta di chi sogna di vincere una medaglia, di dipingere un’opera d’arte, conquistare una quota di mercato oppure, semplicemente, di poter dare il meglio di sé in ogni occasione. Ecco alcune delle narrazioni, intrecciate con l’arte dello storytelling ed evocate da parole, immagini e video d’epoca, letture, musiche.

Mauro Berruto, già allenatore della nazionale italiana di pallavolo che ha vinto, fra le altre, la medaglia bronzo ai Giochi Olimpici di Londra 2012, ci conduce in un’indagine appassionata che ci farà scoprire come il gesto dell’allenare non sia esclusivo di chi entra in uno spogliatoio, ma pratica quotidiana per mettere insieme persone, trasformarle in squadre e orientarle verso l’obiettivo.

Due gli appuntamenti al Teatro don Bosco: sabato 18 alle ore 21 e domenica 19 gennaio alle ore 17.30. Il costo del biglietto è di 12 euro, 8 euro quello ridotto. Il prezzo del biglietto ridotto si applica a tutti i tesserati delle associazioni della Famiglia Salesiana, quali ad esempio Ex-Allievi, Ex-Allieve, Cooperatori Salesiani, Auxilium Cuneo, Circolo don Bosco, ed a tutti i tesserati del CSI, dietro presentazione del tesserino, e non sono previste altre forme di riduzione. La prevendita dei posti numerati è aperta presso la cassa del Teatro don Bosco il lunedì e il mercoledì dalle 17 alle 19; il sabato e la domenica negli orari di apertura della sala, dopo la vendita dei biglietti per gli spettacoli in programmazione ordinaria. Al fine di garantire a più utenti possibili l’acquisto del biglietto dell’evento, l’organizzazione ha fissato un limite massimo di 10 biglietti per singolo acquisto.