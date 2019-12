Gorzegno recupera il suo antico castello: partiti i lavori di restauro sullo storico edificio

Sono cominciati da pochi giorni nel piccolo centro langarolo i lavori di consolidamento di alcune parti pericolanti dell’antico castello del paese, fortezza edificata intorno al 1100 dai Marchesi Del Carretto.

Sotto la supervisione dell’architetto Piero Dotta sono per ora stati messi in sicurezza gli archi di due torrioni ed è stata rimossa parte della vegetazione che ricopriva i muri perimetrali.



“Questo è solo un primo passo”, afferma il sindaco di Gorzegno Marco Chinazzo, che saluta l’avvio dell’impegnativo intervento con orgoglio misto ad amarezza. L’amarezza viene dal fatto che ancora a metà Ottocento il castello era ancora in buone condizioni e in parte abitato, sebbene una porzione a sud fosse già crollata. Il vero disastro è avvenuto in seguito.



Numerose foto d’epoca testimoniano infatti una struttura in gran parte ancora integra. Poi è avvenuto lo scempio. Le parti più pregevoli dell’edificio (colonne, archi, scalinate, capitelli) sono state asportate. Questa devastazione ha fatto sì che molti muri crollassero, tanto da far pensare che il restauro fosse un’impresa titanica. Ma gli esperti chiamati in causa hanno suggerito la possibilità di un recupero parziale, sia delle stanze centrali, sia dei sotterranei, che in effetti sono ancora agibili.



Su queste basi, l’Amministrazione comunale ha deciso di ridare a quel luogo la dignità perduta e di restituire ai gorzegnesi un gioiello che potrebbe significare il rilancio del paese e del suo territorio in chiave turistica e culturale.



Questo progetto di recupero, assieme ad altri eventi che fanno parte del ricco programma del Comune di Gorzegno per l’anno prossimo, sarà presentato in anteprima il prossimo venerdì 17 gennaio presso il Museo Diocesano di Alba, alla presenza dei rappresentanti di istituzioni culturali ed economiche del Cuneese.