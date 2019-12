"Idrocarburi (e fatine volanti)": in libreria da fine dicembre il nuovo libro dell'attore cuneese Luca Occelli

Sarà in libreria da fine dicembre il nuovo libro di Luca Occelli, attore cuneese col cuore langarolo.

Il volume si intitola "Idrocarburi (e fatine volanti)", edito dalla tipografia Baima e Ronchetti & C. di Castellamonte.

“Idrocarburi (e fatine volanti) è la conseguenza del precedente lavoro, pubblicato nel 2018, dal titolo '4 Storie in Croce' – spiega Luca Occelli -. E' un piccolo 'zibaldone', diviso in due sezioni. Nella parte centrale del volume, ci si trova ancora in terra di langa, ad affrontare, per l'ennesima volta, una ricognizione nel tempo, (dal 1918 ai giorni nostri). Ci si sta organizzando per alcune presentazioni, a partire da gennaio 2020".

Luca Occelli nasce a Cuneo nel 1971. Dopo aver frequentato l'Accademia Teatrale "G. Toselli- di Cuneo, diretta da Chiara Giordanengo e Michele Viale, frequenta la Scuola del Teatro Stabi-le di Torino, diretta da Luca Ronconi, diplomandosi nell'anno scolastico 1994195. Lavora in seguito, in veste d'attore, con le seguenti compagnie teatrali: Il Gruppo della Rocca (Torino), Teatro Garybaldi (Settimo), Teatro Popolare (Roma), Compagnia del Teatro Alfieri (Torino), Academia Montis Regalis (Mondovì), Assemblea Teatro (Torino), Compagnia Santibriganti (Torino). Ha collaborato inoltre con la Compagnia Teatro della Gramigna (Cuneo), con il musicista Franco Olivero, con il musicista-drammaturgo Orlando Manfredi, con l'arpista Valentina Meinero. Dal 2013 fa parte dell'organico de "L'ora canonica" con Filippo Bessone, Azio Citi, Claudio Dadone e l'orchestra Bluette. Nel 2017 ha pubblicato, con Baima - Ronchetti, la raccolta di filastrocche "Il pavone innamorato" e nel 2018 il volume "Quattro storie in croce".