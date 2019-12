Il Consiglio comunale di Bra discute del bilancio previsionale 2020/2022

Ci saranno i temi economici al centro della prossima seduta del Consiglio comunale di Bra, che il presidente Fabio Bailo ha convocato per lunedì 23 dicembre 2019 alle 16,30. L’assemblea, che si riunirà nella sala “Achille Carando” del Palazzo municipale, discuterà 14 punti all’ordine del giorno, tra cui la determinazione delle aliquote (e della fascia di esenzione) per il 2020 dell’addizionale comunale all’Irpef, delle aliquote e delle relative detrazioni dell’Imposta municipale propria (IMU) e del Tributo sui servizi indivisibili (TASI), oltre che la definizione delle tariffe per la Tassa sui rifiuti (TARI). Spazio anche per la ricognizione delle partecipazioni e il piano di alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2020/2022.



Sarà possibile seguire il Consiglio comunale in diretta streaming – oppure successivamente in differita – sul canale You Tube del Comune di Bra (link diretto).