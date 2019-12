Il sindaco di Margarita Michele Alberti con la Giunta dal presidente Alberto Cirio

Questa mattina, martedì 17 dicembre, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha accolto in Consiglio regionale a Torino il sindaco di Margarita Michele Alberti accompagnato dalla sua giunta.

È stata l’occasione per fare il punto sulle priorità per questo territorio e concordare un incontro che verrà organizzato a gennaio/febbraio a Margarita per approfondire i temi strategici a livello locale.

Il sindaco ha regalato al Presidente una copia della pubblicazione realizzata in occasione delle celebrazioni per il millennio dalla neonata associazione “La nave di Ulisse”, di cui è presidente Marita Rosa.