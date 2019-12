Inaugurata la nuova sede del Comitato Cuneo Centro in Via Silvio Pellico 10.

Due stanze al pian terreno, che prima ospitavano un'agenzia immobiliare, erano vuote da qualche tempo. Come lo sono tanti locali nelle vicinanze della stazione. Grazie all’intervento di alcuni residenti, il Comitato di Quartiere si è dato come missione la riqualificazione della zona iniziando ad insediarsi. E il lancio dell’avventura è stato un successo: tante le persone che sono venute a visitare uno spazio di tutte e tutti a disposizione del quartiere.

Quindici le fotografie comprate, tra quelle esposte nella mostra “Passeggiata in Cuneo Centro” di Anima Rubata Photo, realizzata ad hoc per l’evento e per autofinanziare le spese della sede.

I membri del comitato ringraziano calorosamente la proprietaria della nuova sede, i condomini e i residenti che credono nella loro missione e azione; i fotografi Alberto Franco e Rocco Chinni, per aver dedicato tempo e professionalità nel dare nuovi occhi alle strade ed edifici del quartiere; le panetterie di Cuneo Centro che hanno offerto delle prelibatezze per il buffet di benvenuto e l’elettricista Giuseppe Sposato di AGS Impianti.

"Un sincero grazie a chi ha fatto un salto, incuriosito, a chi è venuto a fare delle proposte, a chi ha dato la sua disponibilità per future azioni e progetti", commenta il comitato.

La sede riaprirà dopo le vacanze di Natale, durante l’orario dello sportello settimanale il giovedì dalle 18 alle 19, e in altri momenti che verranno comunicati sul sito internet del comitato https://www.quartierecuneocentro.com, dove è anche possibile visionare e prenotare le foto della mostra.