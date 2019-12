L’Hotel Belsoggiorno a Sanremo, il posto ideale per una vacanza rilassante in Riviera. Approfitta dell’offerta invernale, fatti un regalo!

L'Hotel Belsoggiorno, di Matteo e Maria Paracchini è il posto ideale dove soggiornare a Sanremo. Regalati una vacanza rilassante nella Riviera dei fiori, dove potrai godere del clima mite e di un’offerta enogastronomica unica. L’albergo Belsoggiorno è situato in cima alla famosa Passeggiata dell'Imperatrice, lontano dai rumori e dal caos del centro, ma a pochi passi dalle spiagge e a pochi colpi di pedale dalla pista ciclopedonale (Sanremo Cycling Riviera).

Dall'hotel si arriva in pochi minuti e in piano, a piedi o in bicicletta, al Casinò, alla Città vecchia ("la Pigna"), al Teatro Ariston, alla rinomata Via Matteotti, la via centrale, con le sue prestigiose boutiques, a Piazza Bresca con i suo caratteristici ristoranti. Matteo e Maria Paracchini ti accoglieranno calorosamente nella struttura e durante la permanenza potrai apprezzare sia il clima famigliare, che connota la loro gestione, sia la professionalità di tutto il team.

Il ristorante dell’albergo, il Balzari, ti offrirà percorsi enogastronomici raffinati e vari, adatti a tutti i palati. Durante la vacanza potrai gustare non solo piatti della tradizione ligure, ma anche pietanze tipiche di altre regioni, sapientemente preparate dalla chef. Matteo Paracchini saprà sempre consigliarti l’abbinamento con il vino più adeguato.

L’offerta è di soli 65 euro a persona al giorno per la mezza pensione. La pensione completa ha un costo di soli 80 euro a persona al giorno. Offriamo un welcome drink, parcheggio custodito, connessione internet Wi-Fi in fibra ed utilizzo delle biciclette dell’hotel. Supplemento camera lato mare euro 10 al giorno. Supplemento camera singola euro 25. Offerta soggetta a limitazioni e su disponibilità, valida dal 6 gennaio al 31 gennaio 2020 e dal 9 febbraio al 12 marzo 2020 , soggiorno minimo 2 notti in camera matrimoniale.

Per prenotazioni chiamaci al 0184 667631 oppure scrivici a info@belsoggiorno.net.