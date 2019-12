Magliano Alpi: addio a Giacomo Rossi, ex consigliere regionale e provinciale

Magliano Alpi e la Granda intera attraversano ore di profondo cordoglio per la scomparsa di Giacomo Rossi, deceduto all'età di 84 anni presso l'ospedale "Regina Montis Regalis" di Mondovì.

Consigliere (e assessore) comunale nella sua Magliano Alpi per un ventennio (1975-1995), dal 1980 al 2000 è stato membro del Consiglio provinciale, rivestendo la carica di vicepresidente della Provincia di Cuneo per un lustro (1990-1995).

Fu consigliere della Regione Piemonte tra il 1995 e il 2005, ricoprendo il ruolo di vicepresidente della IV Commissione (Sanità, Assistenza, Servizi Sociali, Politiche degli Anziani). Nel 1994 gli fu anche conferito il titolo di Cavaliere Ufficiale.

Infine, tra il 1975 e il 1980, acquisì la vicepresidenza dell'ESAP (Ente Sviluppo Agricolo del Piemonte).

L'intera comunità di Magliano Alpi è in lutto, come conferma il sindaco, Marco Bailo: "La nostra amministrazione e la cittadinanza tutta sono vicine alla famiglia di Giacomo in questo momento di grave dolore. Giaculetu, così come era chiamato da tutti qui in paese, era un personaggio politico di grande spessore, che per molti anni ha messo il proprio tempo a disposizione non soltanto del suo paese, ma anche della nostra Provincia e della nostra Regione".

Addolorato anche l'onorevole Enrico Costa: "La scomparsa di Giacomo Rossi mi addolora profondamente. Con lui viene a mancare una parte consistente della storia liberale della nostra provincia. Magliano Alpi era, grazie a lui, il paese più liberale d'Italia: Giacomo rappresentava il vero liberale vicino al cittadino, sempre generoso, disponibile, attento ai piccoli problemi quotidiani delle persone. Uomo semplice, ma efficace e tenace, si è fatto strada in Provincia e Regione a suon di voti e si è fatto apprezzare per il suo tratto gentile e garbato. A noi politici di oggi, Giacomo potrebbe insegnare molto, in particolare a stare con i piedi per terra, ricordandoci che ogni piccolo problema delle persone deve essere trattato con la massima priorità. Un vero esempio di dedizione e concretezza. Ciao Giacomo, vero liberale".