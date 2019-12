Mombasiglio accende il suo Natale... volontariamente (FOTO)

Mombasiglio accende il suo Natale e lo fa... volontariamente: si devono infatti all'ingegno e all'operosità di alcuni volontari, giovani e meno giovani, le decorazioni spuntate nelle scorse ore nel piccolo paese della val Mongia, che hanno già strappato ampi consensi fra i suoi abitanti.

Vi è, ad esempio, un originale presepe allestito sulla piazza del municipio, dove sono stati collocati anche numerosi pini illuminati. Le renne lignee, con tanto di luminarie al seguito, sono state posizionate nel parcheggio comunale, nei pressi di una rotonda, mentre i Babbi Natale e i pacchi regalo insistono sulle due rotatorie di via Variante.

Infine, altri alberelli sorgono in piazza Vittorio Veneto, nelle immediate vicinanze della chiesa parrocchiale e del castello, e in via Variante.

"Un lavoro meraviglioso, svolto interamente dai nostri volontari sfruttando materiale di recupero ricevuto in dono da amici - ha commentato il sindaco, Aldo Michelotti -. Sono i ragazzi che hanno preso l'iniziativa, facendole prendere forma giorno dopo giorno. Ringrazio di cuore ogni singola persona che ha speso il proprio tempo per abbellire Mombasiglio; se i giovani partecipano a iniziative come questa, allora abbiamo ancora molte speranze per il futuro del nostro Comune e non solo".