Quale futuro per i Giardini Fresia di Cuneo? “Vogliamo che tornino vivibili, ma dobbiamo decidere un corso d’azione”

Il sunto dell’interpellanza presentata da Ugo Sturlese nel corso della serata di ieri (lunedì 16 dicembre) in consiglio comunale è che – nonostante negli anni alcuni interventi siano stati realizzati - sull’area dei Giardini Fresia di Cuneo manchi da tempo una progettualità complessiva, e che di conseguenza la zona sia ormai luogo di degrado difficilmente fruibile dai residenti.



Cuneo per i Beni Comuni, insomma, chiede se non ci sia interesse da parte della Giunta a prendere in considerazione l’area – e l’immobile locale, censito dalla Regione come Unità di Paesaggio con “notevole interesse pubblico” - per attività ludico-culturali dedicate a bambini e adulti e, in generale, per un progetto serio che possa restituirlo a chi ci vive.



“L’area in questione è, come altre in città, vessata da una relativa sofferenza dimostrata dai cittadini e dal Comitato di quartiere con una petizione legata alla fruibilità della zona dei Giardini Fresia – sottolinea Sturlese - . Ha avuto periodi di vivacità che hanno recato del danno ai residenti e ora ci si trova nella condizione del tutto opposta. È praticamente deserta”.



Se Menardi sostiene l’interpellanza ma con lo scopo di rendere di nuovo i Giardini Fresia luogo verde senza “sovrapporre attività ludiche”, Maria Laura Risso concorda con la situazione di sofferenza locale: “L’area è molto bella ma negli ultimi mesi vi si sono stanziate persone che hanno passato la notte e il giorno coricate tra le siepi ornamentali, con cani che scorrazzavano liberamente nella zona senza alcun controllo. Molti cittadini, spesso ubriachi e a volte violenti, usano i Giardini Fresia come bagno pubblico: il degrado dell’area è abbastanza grave ed è auspicabile quanto prima una sua rivitalizzazione, collocando telecamere di sorveglianza e potenziando l’illuminazione della zona. L’importante è riappropriarsi del giardino, con qualunque attività culturale possibile”.



“Tutti noi vogliamo che i Giardini Fresia tornino a essere utilizzati e vissuti – ha sottolineato l’assessore Davide Dalmasso -. Per decenni hanno ospitato lo zoo comunale, non il parco della reggia di Versailles, e dopo la sua chiusura per qualche tempo sono stati rivitalizzati”.



“Credo sia necessario decidere una linea: vogliamo un pensatoio o un’area piena di bambini? Stabiliamolo e facciamo ciò che è necessario, fermo restando che interventi radicali e importanti abbiano bisogno di studi e analisi serie, e che un’implementazione del verde nell’area sarà necessaria. Qualche privato si è proposto di realizzare attività di tipo culturale all’interno dei Giardini Fresia, occupandosi anche della manutenzione del verde e questo potrebbe essere un discorso di collaborazione importante; la possibilità, però, ha urtato la sensibilità di alcuni residenti, che vogliono tutto tranne che la presenza di un nuovo locale di somministrazione”.



“Continueremo il confronto – conclude Dalmasso -. Dotare l’area di telecamere è possibile ma non immediato come costo; comunque, credo sarebbe un deterrente temporaneo e non una soluzione vera e propria”.