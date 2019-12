Recepita l’ordinanza del sindaco di Paesana che intimava il taglio degli alberi lungo alcune strade comunali: “Riscontro superiore all’80%”

Tutti ricorderanno i gravi disagi della nevicata del 14 novembre scorso. La coltre nevosa, decisamente pesante, si era accumulata sugli alberi ancora fogliati, provocando migliaia tra cadute rami e crolli di intere piante.

Il risultato si era tradotto in decine di strade bloccate e centinaia di black-out elettrici.

Il comune denominatore, alla base dei tanti disagi, potrebbe ravvisarsi nella presenza di alberi, anche di alto fusto, troppo vicini sia a strade che a elettrodotti. Nel caso delle linee elettriche, esistono fasce di rispetto entro le quali l’E-Distribuzione interviene tagliando le piante (532 milioni di euro investiti in manutenzione e interventi sulla rete elettrica in Piemonte nell’ultimo quinquennio).

Lungo le strade, invece, la palla passa agli Enti di competenza.

A Paesana, nei primi giorni di ottobre, il sindaco Emanuele Vaudano ha firmato un’apposita ordinanza. I proprietari degli appezzamenti di terreno confinanti con alcune strade comunali avevano l’obbligo, entro 20 giorni dalla pubblicazione del provvedimento (era il 4 ottobre), di tagliare tutte le piante all’interno di una fascia “pari a 6 metri dal bordo esterno della carreggiata”.

L’ordinanza prevedeva anche il taglio di quelle siepi che invadono la sede stradale, provocando restringimenti di carreggiata, limitazioni della visibilità o della leggibilità della segnaletica stradale.

Interessate dall’ordinanza le strade di accesso alle borgate Peccioni, Prà del Tetto, Gerbido, Bertoni di Pratoguglielmo, Meira di Calcinere e la strada di San Grato (dal civico 6 sino al confine con il territorio comunale di Barge).

Ad oggi, dopo più di due messi dall’emanazione del provvedimento sindacale, “abbiamo ottenuto un riscontro superiore all’80%”, come ci ha illustrato il vicesindaco Marco Margaria.

Margaria ha voluto seguito seguire in prima persona l’applicazione di quanto imposto dal sindaco. Nella notte tra il 14 e 15 novembre scorsi, lo stesso vicesindaco, insieme al primo cittadino, aveva portato a termine una lunga serie di sopralluoghi, in piena notte.

“Il risultato ottenuto – prosegue Margaria – è merito sicuramente delle ordinanze, ma anche della fondamentale collaborazione con i proprietari dei terreni che confinano con le strade comunali, che hanno recepito il provvedimento”.

Il Comune ha svolto controlli per verificare l’osservanza di quanto disposto dal sindaco, affidati a Polizia locale e Ufficio tecnico: “In qualche zona – rimarca il vicesindaco – l’ordinanza non è stata in alcun modo rispettata. I proprietari dei terreni sono stati sanzionati, nella misura di 50 euro per ogni appezzamento, a dimostrazione del fatto che il nostro intento non è assolutamente quello di far cassa.

Il risultato è comunque soddisfacente, specialmente se paragonato a quello degli anni scorsi, quando l’ordinanza non veniva proprio presa in considerazione. Non abbiamo ancora raggiunto il nostro obiettivo al 100%: siamo partiti quest’anno con una prova, ma già a partire dal prossimo anno agiremo in maniera più approfondita.

Chi non ha ancora tagliato secondo le indicazioni del Comune è invitato a farlo, anche se fuori dalle tempistiche dell’ordinanza. Al contempo, vogliamo ringraziare particolarmente le persone e i proprietari che hanno dato un fattivo esempio di collaborazione”.