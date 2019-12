Saluzzo, la nuova biblioteca è pronta: a primavera il trasloco

A primavera, dopo l’arredo dei 22 locali divisi su tre piani e studiati per essere reception, sale lettura, spazi per bambini, aule e magazzini, verrà effettuato il trasloco della biblioteca comunale di via Volta, nella manica centrale della ex caserma Musso, nuova casa dei libri e polo socio culturale.

La visita guidata “Con la cultura si mangia” voluta dall’Amministrazione comunale sabato scorso per siglare il fine lavori, ha illustrato le caratteristiche degli interventi, iniziati a marzo, assegnati alla ditta Fantino Costruzioni di Cuneo, che ha vinto l’appalto tra 8 raggruppamenti in gara da tutta Italia.

Costo complessivo 1 milione 900 mila euro, finanziati con un bando regionale per 927 mila euro, 503 mila euro di cassa comunale e con un contributo di circa 470 mila euro del Gse (Gestore servizi elettrici) per la riqualificazione energetica dell’immobile, che ha trasformato la ex struttura militare in edifico N-zeb, a consumo energetico quasi pari a zero, che si autogestisce da questo punto di vista.

“L’automazione qui è ai massini livelli", sottolinea l’architetto Flavio Tallone, a capo dell'Ufficio tecnico comunale che ha redatto il progetto e seguito i lavori. Sono stati installati sistemi di classe A per l'illuminazione (13 km di cavi elettrici). Le luci, per esempio, si accedono e spengono in automatico sulla base della luce che arriva dall’esterno e sulla permanenza o meno di persone nelle varie sezioni della biblioteca".

Sul tetto ci sono 230 metri quadri di pannelli fotovoltaici, di colore rosso, come richiesto dalla Sovrintendenza per un edificio vincolato e in un centro storico.

La manica è stata inoltre oggetto di un importante intervento antisismico. Ci sono 642 metri di catene per rinforzare la struttura e 980 metri quadri di fibre di carbonio e acciaio.

Tutte le stanze sono state dotate di isolamento termico (strati da 16 cm sulle pareti e 20 sui tetti) oltre a un doppio tavolato in abete e 34 cm sui pavimenti.

Al piano terra (nell'ex spazio bar della caserma) ci sarà la zona reception e segreteria. Al primo piano le sale consultazione, lettura, riunioni la raccolta di giornali, riviste e pubblicazioni. All’ultimo i locali dedicati a bambini e adolescenti, lo spazio per i giochi e dei depositi.

Esternamente è stata realizzata una torre ascensore in acciaio e vetro.

La nuova casa dei libri ha una superficie complessiva di circa 1700 mq. Più del doppio rispetto all’attuale in via Volta, informa l’architetto Scanavino del Ufficio tecnico.

Viene considerata l’opera più connotante dell’amministrazione Calderoni. Oltre alla nuova biblioteca comunale, nelle due maniche che si affacciano su piazza Montebello e corso Piemonte (qui il passo carraio sarà aperto in modo permanente) ci saranno spazi polivalenti, aule multimediali, sale prove, laboratori, luoghi per associazioni, bambini e famiglie. E’ previsto un auditorium da 200 posti, negli ex locali delle docce dei militari.

Davide Debernardi, presidente del Cda della biblioteca che accompagnerà il progetto per i prossimi 5 anni: "Si è creato un luogo culturale che merita l’attenzione dei saluzzesi. Si è dato un bel contenitore, sta a noi dare un contenuto di altrettanto valore. La scelta è che la nuova biblioteca non punti esclusivamente sui libri, ma sulla persona protagonista degli spazi e delle attività".

“La realizzazione ha diverse valenze - afferma il sindaco Mauro Calderoni - e porta la biblioteca in una sede più fruibile rispetto a quella attuale, situata nel basso centro storico. E’ inserita in un contesto dove si trova la scuola più grande del territorio: l’istituto Soleri-Bertoni, l’Ente manifestazioni Fondazione Bertoni e il Centro giovani.

Tra le considerazioni il fatto che allunga di circa 500 metri il centro di Saluzzo. In questa direzione si sono portati a termine di lavori di viabilità di corso Piemonte e, quest’anno, quelli che hanno interessato la sistemazione di piazza Montebello, realizzando il percorso pedonale prima inesistente.