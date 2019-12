Bra, countdown di Natale con la novena per piccoli e grandi, scattata lunedì 16 dicembre

“Regem venturum Dominum, venite adoremus (Venite, adoriamo il Re Signore che sta per venire)”. Con questo spirito, tradotto in canto, è iniziata la Novena di Natale, che porta i braidesi direttamente nell’atmosfera della festa più attesa dell’anno.

Coinvolti grandi e piccoli in un clima di serenità e felicità, pienamente vissuto nel pomeriggio di lunedì 16 dicembre nella chiesa di Sant’Antonino Martire nel primo appuntamento in preparazione al Natale. “ Tempo utile per allargare il cuore alla novità che il Signore porta nella nostra vita”, così ha detto don Giorgio Garrone, toccando con mano la spontaneità e la genuinità dei bambini, tornati a casa con una storia di fede, che ha visto protagonista una goccia d’acqua. Il senso si scoprirà al termine del cammino di preghiera, che tutti siamo chiamati a compiere nei giorni che ancora ci separano dal 25 dicembre.