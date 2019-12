“Fiorire d’autunno” con la scrittrice Franca Benedusi, ospite al Caffè Letterario di Bra

Natale, luci, colori, profumi e una bella storia di (ri)nascita: fiorire nella stagione più fredda e buia della vita si può! Lo insegna la scrittrice albese Franca Benedusi , che sarà ospite giovedì 19 dicembre, alle ore 21, del Caffè Letterario di Bra, dove ha scelto di raccontarsi come non ha mai fatto prima.

Il Mondadori Bookstore Crocicchio (via Carando, 8) sarà il palcoscenico privilegiato per ascoltare le parole della vincitrice del Premio “Il Meleto di Guido Gozzano”, ma soprattutto di una mamma, che ha dedicato tutta la sua produzione letteraria alla figlia prematuramente scomparsa.

“ I miei racconti - parole della scrittrice - sono ambientati in Alta Langa, ma rispecchiano un periodo in cui il modo di vivere era uguale in ogni parte d’Italia. Sono ambientati negli anni Cinquanta, nel dopoguerra, quando c’era voglia di fare, con infinita speranza nel cuore e tanto rispetto per tutto e tutti”.