44enne albese molesta ragazzina sul treno. Ai domiciliari per violenza sessuale aggravata

A seguito di un’attività d’indagine che ha visto impegnate la Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Ferroviaria del Piemonte e Valle d’Aosta e la Sezione di Polizia Giudiziaria – Aliquota Polizia di Stato – della Procura della Repubblica di Asti, dirette dal P.M. dott. Davide Greco, dalle prime ore di questa mattina un quarantaquattrenne albese si trova agli arresti domiciliari.

Il provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Asti dottoressa Francesca Di Naro, è correlato a un gravissimo episodio risalente all’11 novembre scorso, quando una studentessa albese di 14 anni è stata avvicinata da un uomo sul treno che la ragazzina prende quotidianamente per recarsi a scuola, un Istituto superiore nel quale frequenta il primo anno.

Stando al racconto successivamente reso dalla giovanissima, lo sconosciuto si è seduto alle sue spalle e, non appena il treno si è messo in marcia, ha allungato le mani toccandola ripetutamente sui fianchi, pancia e natiche. Comprensibilmente molto spaventata, la giovanissima si sposta in avanti, cambia sedile e infine decide di scendere alla prima stazione, pur non essendo quella cui doveva arrivare.

Ciò nonostante va comunque a scuola come se nulla fosse successo, ma nel pomeriggio “crolla” e, tra le lacrime, racconta alla mamma ciò che le è successo. Un fatto che l’ha traumatizzata al punto tale da non andare a scuola per qualche giorno, per paura di imbattersi nuovamente nel molestatore.

A quel punto i genitori hanno sporto querela agli agenti del Posto di Polizia Ferroviaria di Bra che – acquisendo le riprese dei circuiti di videosorveglianza del treno e delle stazioni ferroviarie, oltre che ascoltando la minore e altre persone informate sui fatti – stringono il cerchio sul molestatore, rintracciato alla stazione ferroviaria di Torino Porta Nuova.

Si tratta, come detto, di un quarantaquattrenne albese, che ora dovrà rispondere di violenza sessuale aggravata perché commessa nei confronti di persona minorenne, sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici e al quale è stato prelevato un campione biologico per il relativo inserimento nella banca dati nazionale del DNA.