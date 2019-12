Alba, al parcheggio della stazione imbocca la scala pedonale per uscire e resta incastrato con l'auto

Si è concluso da pochi minuti l’intervento col quale una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Alba è intervenuta in soccorso di un anziano che, alla guida della propria auto, ha avuto un curioso incidente – fortunatamente senza conseguenze – all’interno del parcheggio multipiano di piazza Trento e Trieste, presso la stazione ferroviaria albese.



Erano circa le 14.30 di oggi, martedì 17 dicembre, quando l’involontario protagonista del sinistro si è trovato alla guida della propria Fiat Punto all’ultimo piano della struttura, evidentemente intenzionato a scendere.



Nel compiere la manovra ha però scambiato una scalinata in ferro ad uso dei pedoni per la rampa riservata al passaggio degli automezzi, finendo quindi bloccato sui primi gradini della stessa, impossibilitato a rimuovere il mezzo.



L’incidente si è risolto con un discreto spavento per il conducente e qualche danno al veicolo, prontamente rimosso dagli uomini del Comando Vdf albese.