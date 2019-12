Ha perso parte del suo gregge di pecore nelle campagne di Sommariva Perno: pastore di Demonte si appella ai cacciatori

"In questi giorni mi sono giunte tante telefonate, messaggi e dimostrazioni di amicizia e vicinanza da parte di conoscenti, amici, colleghi e cacciatori che cacciano nelle zone limitrofe a dove è successo lo spiacevole fatto. All'appello manca solo la squadra che esercita direttamente sul terreno dove le mie pecore sono morte. Non voglio fare la vittima o giocare sulla sensibilità delle persone per ottenere compensi in denaro: mi farebbero molto comodo, ma non sarebbe giusto. Se qualcuno avrà modo di parlare con la propria coscienza ci arriverà da solo, si sentirà in dovere di farlo".



Inizia così l'invito del pastore di Demonte Giuseppe Rocchia a una settimana dal giorno in cui ha perso 45 delle sue pecore, morte in un fossato dopo che un branco di cinghiali spaventato dai cani di alcuni cacciatori era finito sul suo gregge , mentre questo stava tranquillamente pascolando sui terreni da lui affittati a Sommariva Perno.



"C'è un'assicurazione per la copertura di danni di questo tipo – continua il 45enne pastore –, ma occorre che i responsabili si facciano avanti. Faccio solo questo di lavoro e si sa quanto è dura andare avanti con questo mestiere. Se chi ne ha il potere ritiene di venirmi incontro mi aiuterà a riuscirci".



Intanto sabato scorso, 14 dicembre, Rocchia ha presentato un esposto ai Carabinieri Forestali, che ora apriranno un'indagine per accertare le responsabilità di terzi nei fatti accaduti a pochi metri dal Parco del Roero.

Dal momento che nessuno si è ancora fatto vivo per agevolare un eventuale risarcimento assicurativo, il pastore ha anche provato a rivolgersi alle istituzioni. Così ha preso carta e penna e ha scritto al governatore del Piemonte, Alberto Cirio, per chiedere che la Regione si attivi nel favorire un risarcimento del danno subìto (stimato in circa 6mila euro), un aiuto che gli consenta di proseguire l’attività.