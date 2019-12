Lutto a Gaiola: è morta a soli 47 anni Claudia Forneris, vicesindaco e infermiera all'ospedale Santa Croce

Da anni combatteva con la malattia. Si è spenta ieri sera, lunedì 16 dicembre, a soli 47 anni Claudia Forneris, vicesindaco di Gaiola e infermiera all’ospedale "Santa Croce e Carle di Cuneo".

Commosso il ricordo tracciato dal sindaco Paolo Bottero: “«Importante non è ciò che facciamo, ma quanto amore mettiamo in ciò che facciamo». E’ la prima cosa che mi ha colpito di Claudia, entrando in casa sua, appena la conobbi... Questa frase, che riporta il pensiero di Madre Teresa di Calcutta, incisa su una piccola mattonella all’ingresso della sua abitazione, ben sintetizza il modo in cui Claudia Forneris – Claudia d’Oreste per tutti noi del paese – ha inteso la propria esistenza".



"Una vita a servizio degli altri. Nonostante la lunga malattia non si è lasciata sopraffare dal dolore. Ha combattuto ogni giorno, cercando sempre di lasciare un segno. Non ha perso la fede, né quella spirituale, né quella verso il prossimo".

"Un anno fa Claudia per me era una sconosciuta, oggi è come se fosse partita mia sorella. Mi ha coinvolto in questo suo desiderio di cambiare qualcosa a Gaiola, paese che ha amato e servito in tutti i ruoli che ha ricoperto, mi ha travolto col suo entusiasmo e sono stato conquistato dalla sua forza, che per me è diventata lezione di vita".



"La nostra scelta condivisa – prosegue Bottero - è stata che rimanesse vicesindaco anche quando la malattia ha preso il sopravvento, non per altri motivi se non quello di lasciare un esempio ai giovani; anche quando sembrano non esserci più speranze si può fare qualcosa per la propria comunità, ha poi indicato chi avrebbe dovuto sostituirla. Una vita dedicata alla famiglia e alla sua comunità. Fino all’ultimo giorno ha applaudito a ogni iniziativa che vedesse al centro il bene del suo paese, anche solo con un messaggio di incoraggiamento".

"Tutti i suoi pensieri sono sempre stati concentrati sui figli, il marito e la mamma. Una grande donna. Tocca a noi portare avanti il suo messaggio, e dare un senso ai suoi sacrifici. L’amministrazione comunale, ma soprattutto la comunità di Gaiola ha il dovere di raccogliere il suo testimone, perché il suo esempio non sia stato vano. Gaiola perde un punto di riferimento, ci stringiamo tutti intorno alla sua famiglia e nei prossimi giorni ci rimboccheremo le maniche come lei avrebbe voluto".



Claudia Forneris lascia il marito Flavio Guerra e i figli Nicolò ed Elisa.

I suoi funerali si terranno domani, mercoledì 18 dicembre, alle ore 14.30 nella Parrocchia dell’Assunta a Gaiola.