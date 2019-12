Mondovì piange l'ex consigliere comunale Lorenzo Vernetti

Un altro volto noto, un altro pezzo di storia locale che scompare. Mondovì piange la morte di Lorenzo Vernetti, 79 anni, ex Consigliere comunale e conosciuto in città e nel Monregalese per il suo assiduo e costante impegno sindacale.

L'uomo, che nel corso della sua vita ha ricevuto anche il titolo di Cavaliere della Repubblica, fra il 1994 e il 2006 ha messo al servizio della comunità la propria competenza e vocazione politica, partecipando al Consiglio comunale fra le fila dapprima dei "Popolari" e, in un secondo momento, in rappresentanza del partito "La Margherita".

Il Santo Rosario sarà recitato alle 20 di domani, mercoledì 18 dicembre, presso la chiesa parrocchiale di Carassone, che alle 10.30 di giovedì ospiterà la cerimonia funebre.

Vernetti, padre di tre figli (Sabrina, Chiara e Daniele), lascia anche la moglie Ada e le sorelle Domenica e Grazia.