Post offensivi su Facebook: condannato per diffamazione osteopata e fisioterapista saluzzese

600 euro di multa la condanna per diffamazione per aver pubblicato alcuni post su Facebook definendo l’utilizzo dei soldi da parte del sindacato “allegro” e aver menzionato un certo “collega nisseno” descrivendolo “vile” e “vergognoso”.

In lui si era riconosciuto l’attuale segretario nazionale del sindacato professionale dei fisioterapisti Spif Ar, residente a Caltanissetta e in quanto tale “nisseno”, che aveva sporto querela nei confronti dell’autore dello scritto, G.C., ex segretario e tesoriere nazionale dello stesso sindacato, fisioterapista e osteopata operante nel Saluzzese.

L’attuale segretario nazionale, costituito parte civile, aveva raccontato la sua versione dei fatti: “Ero venuto a sapere del commento da parte dei colleghi e sindacalisti, e dai vertici dell’associazione nazionale dei fisioterapisti. La figura di G.C. è molto conosciuta nel nostro ambiente professionale e le sue critiche hanno avuto ripercussioni. Quel post ha leso non solo la mia reputazione ma anche quella del sindacato, che ha perso iscritti nel medio termine intorno al 15%”.

Secondo lui, l’origine dell’astio nei suoi confronti risalirebbe al periodo del loro avvicendamento ai vertici del sindacato, avvenuto nel maggio 2013. Ne era nato un contenzioso relativo ad alcune somme che G.C. sosteneva di aver diritto a vedersi rimborsare. La direzione nazionale gli chiedeva giustificativi che lui non produsse mai e gli fu liquidata una somma inferiore.

Per l’avvocato di parte civile “lungi dal limitarsi a esercitare una critica del sindacato, l’imputato ha trasformato il suo post in un’occasione per attaccare personalmente la reputazione delle persone offese e del sindacato stesso”.

“Appare evidente che il post è stato uno sfogo dell’imputato, ex tesoriere del sindacato”, ha argomentato il difensore di G.C. nella sua arringa. “Era una figura ‘scomoda’, perché ha cercato di adottare un sistema contabile trasparente, evidentemente non molto gradito ai membri del direttivo. Si è visto querelato per appropriazione indebita e diffamazione a Genova, entrambe archiviate. E in un quadro del genere G.C. ha scritto questo post il 17 novembre 2016 definendo l’utilizzo dei soldi da parte del sindacato “allegro”, ma non già illecito e una critica al ruolo pubblico del presidente e del segretario nazionale del sindacato, non già di un attacco personale”.