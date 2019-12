Processo a due giornaliste Mediaset per diffamazione, il giudice dichiara il non doversi procedere per il ritiro della querela

Si è concluso con un doversi procedere per il ritiro della querela il processo davanti al tribunale di Cuneo per due giornaliste di Mediaset imputate per diffamazione.

La vicenda che faceva da sfondo al procedimento trattato a Cuneo faceva riferimento a una serie di suicidi di adolescenti avvenuti fra il 2004 e il 2011 nel Saluzzese. Il 27 maggio 2013 il tg “Studio Aperto” di Italia 1 aveva mandato in onda due servizi che gettavano ombre fra le morti dei ragazzi e sette e riti satanici. Nei filmati si parlava anche del suicidio di una studentessa, residente in un piccolo paese del Cuneese, avvenuto due anni prima. La ragazza veniva citata per nome e comparivano anche alcune immagini dell’abitazione. A denunciare le giornaliste erano stati i genitori che erano rimasti profondamente turbati.

Il collegamento fra le morti degli adolescenti con la frequentazione di sette sataniche, come pure si era vociferato, era stato in seguito completamente scartato dagli inquirenti. Così come la connessione fra gli studenti stessi e una insegnante di religione interessata all’occultismo che li avrebbe turbati e influenzati. Nel 2013 l’inchiesta si era infatti conclusa in tutt’altra direzione con l’arresto dell’insegnante Valter Giordano, che nel 2015 ha patteggiato due anni per violenza sessuale su due allieve.

I genitori della ragazza, costituiti parte civile assistiti dall’avvocato Alessandra Silvestri del Foro di Milano, nel corso delle loro sofferte testimonianze in aula avevano voluto ribadire ancora una volta come la morte della ragazza non c’entrasse nulla con le sette sataniche. Il padre aveva infatti spiegato che la vera causa del suicidio fu l’estremo stato di prostrazione della ragazza in seguito alla scoperta che il fidanzato l’aveva tradita.

Secondo le difese, invece, all’epoca della messa in onda, i servizi fotografavano lo stato delle indagini, riportate anche in articolo pubblicato nel maggio 2013 su “Il Fatto Quotidiano”.

Martedì 10 dicembre il tg “Studio Aperto” ha trasmesso un breve comunicato nel quale si esprime la solidarietà alla famiglia, dopo che “all’esito delle indagini è stata esclusa qualsiasi referibilità della ragazza nell’inchiesta sui decessi di alcuni giovanissimi in contesti di natura satanista”.

Questo il commento dell’avvocato Alessandra Silvestri: "Dopo anni di sofferenza lo scorso 10 dicembre è stato posto un punto sulla dolorosa vicenda legata alle cause della scomparsa di una triste giovane donna. Per i genitori la vicenda giudiziaria ha rappresentato una vera e propria battaglia sostenuta non solo per reintegrare l'onore della propria figlia, ma per ricondurre le interpretazioni degli accadimenti alla Verità, che, pur senza eclatanti spiegazioni, ci riporta alla tragicità, spesso immotivata, del ciclo della vita, sulla quale non si possono accettare fraintendimenti."