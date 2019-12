Revello, morì travolto da un muletto: a processo per omicidio colposo datore di lavoro e responsabile della sicurezza

Era salito sulle forche del carrello elevatore per sistemare il cassonetto da spostare ma il mezzo, che avrebbe avuto i freni malfunzionanti, si era mosso in discesa e lui era caduto, finendo per essere travolto. Era morto così il 18 ottobre 2016 E.B., 39enne operaio di Manta, schiacciato da un cassonetto mentre si occupava della ripulitura in un cantiere aziendale di raccolta rifiuti a Revello.

A processo per omicidio colposo davanti al tribunale di Cuneo sono il presidente della società, F.M., al quale il pm Atttilio Offman contesta una carenza nella valutazione del rischio, e il delegato per la sicurezza A. M., che non avrebbe organizzato il lavoro all’interno del cantiere.

La vittima stava trasportando alcuni cassonetti da rottamare in un’area dove sarebbero stati poi caricati e portati via. Il collega alla guida del muletto, che ha patteggiato la pena, non era autorizzato a condurre il mezzo: “Mai fatto un corso”, ha spiegato l’operaio. “Ho imparato quando lavoravo per un'altra ditta. Fu il capo cantiere a dirmi di fare quell’operazione. Al carrello non funzionavano i freni e me ne sono accorto il giorno dell'incidente”.

L’unico dipendente a possedere il patentino, sentito come teste, ha detto di non sapere chi in sua assenza usasse il carrello: “Le chiavi erano appese al quadro elettrico del carrello. Spesso non partiva perché aveva la batteria scarica se restava fermo per un periodo lungo. Per frenare occorreva pigiare con molto forza e a lungo. So che altri lo usavano perché lo trovavo parcheggiato in posti diversi nel capannone”.

Il processo è stato rinviato il 20 gennaio.