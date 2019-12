Il Comitato Cuneese Acqua Bene Comune scrive al presidente della Provincia

Egregio signor Presidente,

ci rivolgiamo a lei con questa lettera aperta, diffusa anche ai media locali, per invitarla a prendereufficialmente e pubblicamente posizione contro l’ipotesi di smembramento dell’Ambito Idrico Ottimale Cuneese (Ato4) in due sub-ambiti gestionali di cui uno a gestione mista privata/pubblica.



Dalle dichiarazioni rilasciate dall’assessore all’ambiente della Regione Piemonte, in risposta ad apposita interrogazione presentata al question-time dello scorso 10 dicembre, risulta che l’assessore alla sanitàIcardi, già sindaco di Santo Stefano Belbo e strenuo oppositore della gestione pubblica, intenda arrogarsi, come egli stesso ha confermato in successive dichiarazioni alla stampa, il diritto a sovvertire il votodemocraticamente espresso dalla grande maggioranza dei sindaci della provincia.

Voto di indirizzoespresso nella Assemblea Generale degli Enti Locali del 2 marzo 2018 e confermato dalle delibereassunte dalla Conferenza dei Rappresentati di Ato4 nelle date del 7 maggio 2018 e del 27 marzo 2019. Riteniamo inaccettabile che Icardi, messo in minoranza in quelle sedi competenti, cerchi di stravolgernel’esito! Un po’ come dire: siccome ho perso la partita, scappo con il pallone!



Lei, sig. Presidente, ha convintamente e ripetutamente sostenuto la gestione pubblica durante tutto il suopercorso lungo e travagliato, compiuto in condivisione con la grande maggioranza dei sindaci dellaprovincia: si dissoci da questo scempio! Non compete assolutamente alla Regione, men che meno al suo assessore alla sanità, scegliere la forma gestionale da applicare alla provincia di Cuneo. Se lo facesse violerebbe gravemente le prerogative degliamministratori locali come riconosciute dall’art. 149 bis del decreto ambientale n.152/2006. Obbligherebbe inoltre con un atto di imperio inaudito intere Aree Omogenee ad aderire ad una formagestionale diversa da quella scelta. Non solo, entrerebbe in aperto conflitto con l’art.147 del medesimodecreto ambientale, come integrato dall’articolo 3 bis della legge n.148/2011, che riserva allo Stato, inquanto legislazione esclusiva, di stabilire le norme che dettano alle Regioni i principi ai quali devonoattenersi nella delimitazione degli Ambiti Ottimali, prevedendo che non siano inferiori al territorioprovinciale e sancendo la unicità di gestione per ogni Ambito Ottimale.

Tutti principi chiaramente richiamati e confermati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2017con la quale è stata rigettata una simile legge della regione Liguria che tendeva ad istituire più ambitinella provincia di Savona.Una simile azione implicherebbe oltretutto un nuovo pesante dispendio di energie e fondi pubbliciregionali e locali (almeno un milione di €!) che graverebbero sui cittadini della provincia. La invitiamo perciò ad esternare ufficialmente e pubblicamente al presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio la sua contrarietà a questo progetto, nel pieno rispetto del voto plebiscitario espresso daglielettori della provincia nel referendum del 2011 e della dignità decisionale sua e di tutti i sindaci delterritorio.

Dignità che si è configurata nei voti democraticamente espressi in questi anni che hannoportato a riconoscere la gestione pubblica inhouse quale forma gestionale più adatta a garantire lafruizione universale e la preservazione alle generazioni future del servizio idrico integrato nella provinciadi Cuneo.

Rimaniamo a sua completa disposizione per approfondimenti e verifiche che ritenesse necessari. Cordiali saluti.



COMITATO CUNEESE ACQUA BENE COMUNE