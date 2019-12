Alimentazione e sport: un mondo di proteine

Tutti dovremmo avere un regime alimentare sano ed equilibrato, ma non tutti siamo poi così ligi alle regole che ci auto-imponiamo. La motivazione è molto semplice: a volte sottostare alle regole è difficile, specie se si è delle buone forchette. Se indossare qualche chilo di troppo è comunque cosa diffusa al giorno d’oggi, c’è una categoria di persone che però non ne vuole proprio sapere e che, per questo, segue le regole di una corretta, specifica alimentazione alla perfezione, sempre. È la categoria degli sportivi.

Lo sportivo, quello vero, non solo pratica il suo sport con costanza e determinazione ma, per ottimizzare le prestazioni, si alimenta anche in maniera molto precisa. Questo gli permette di raggiungere con più facilità i propri obiettivi sportivi, garantendosi la massima prestazione da parte del proprio corpo. Sgarrare alle regole, specie nelle occasioni speciali, è forse indispensabile per godersi un po’ la vita (ci mancherebbe), ma ciò non toglie che, in generale, lo sportivo dovrebbe preferibilmente seguire un’alimentazione precisa se desidera ottenere migliori risultati.

Egli, nello specifico, dovrebbe preferire cibi prevalentemente proteici, pur senza rinunciare gli altri nutrienti che sono utili per il benessere del corpo, come la frutta, la verdura e i cereali.

Le proteine nell’alimentazione dello sportivo

Le proteine sono molecole biologiche che hanno ruoli importanti all’interno dell’organismo. Alcune sono coinvolte nel sistema immunitario, altre a livello delle strutture del corpo, altre nella qualità dei movimenti e nei processi metabolici. Alla luce di ciò, è facile capire quanto sia importante il ruolo delle proteine nel corpo di uno sportivo, per far sì che lo stesso possa supportare determinati workout.

Le proteine sono presenti fortunatamente in molte tipologie di cibi, in particolare nelle carni magre, nel pesce, nei legumi, nei latticini, nelle uova, nella frutta secca e anche in prodotti come il tofu e il tempeh, derivanti dalla soia. Accanto alle proteine, però, questi alimenti contengono anche altri nutrizionali che andrebbero talvolta invece moderati: la carne rossa, per esempio, ha sì molte proteine, ma anche colesterolo e grassi saturi che vanno consumati con parsimonia. È proprio per questi motivi che molti sportivi sentono la necessità di attingere a prodotti fatti e creati proprio per loro, ad alto contenuto proteico, ma con altre componenti in minor percentuale.

Alimenti e integratori per sportivi

In commercio ci sono linee di prodotti specifiche per chi fa sport. Si tratta di una serie di cibi che sono stati prodotti per chi segue una dieta proteica, quindi con una grande percentuale di proteine e una minor percentuale di elementi che invece vanno assunti in piccola quantità. È chiaro che non basta cibarsi con questi prodotti per avere migliori prestazioni, ma sicuramente avere una corretta alimentazione può, in generale, aiutare.