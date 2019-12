Ancora in bilico il futuro di 29 lavoratori della ex Alpitel di Nucetto, nulla di fatto nell'incontro a Milano

Nulla di fatto nel primo incontro milanese sulla vertenza dei lavoratori ex Alpitel da agosto passata di proprietà al gruppo Psc con sede a Maratea in provincia di Potenza. Sarebbero 100 gli esuberi individuati nella società di telecomunicazioni su 600 in tutta Italia. Il personale in eccesso individuato riguarda soprattutto il lato impiegatizio che vede le due sedi piemontesi di Moncalieri e Nucetto protagoniste. In quest’ultima sarebbero 29 i dipendenti coinvolti dal taglio.



Nell’incontro di oggi tra la nuova società e i sindacati confederali dei metalmeccanici non sono emerse particolari novità. L’azienda subentrata non sembra intenzionata a cambiare direzione rispetto alle prime dichiarazioni. Il prossimo incontro tra le parti sarà fissato per il prossimo giovedì 9 gennaio.



“L’ennesima azione unilaterale realizzata di tutta fretta” – ha dichiarato Davide Mollo della Fiom Cgil Cuneo – “Siamo contrari a questo tipo di atteggiamento che tra l’altro preclude ogni tipo di dialogo sindacale”.



Sia Alpitel che Psc hanno una lunga storia alle spalle. La prima è stata fondata nel 1950 con il nome di Ilcet e ha chiuso il bilancio del 2018 con un rosso di 3,5 milioni di euro. L’acquisizione della società piemontese da parte di Psc è stata ultimata nel mese di agosto 2019 viste anche le opportunità legate alle nuove reti di telecomunicazioni e allo sviluppo del 5g. L’azienda maretese ha 60 anni di storia e 2.500 commesse alle spalle.



La società piemontese, alle prese con una fase di passaggio generazionale ma con davanti tutte le opportunità legate alle nuove reti di Tlc e allo sviluppo del 5G, ha incontrato l’interesse del gruppo Psc con alle spalle oltre 60 anni di attività e, come si legge in un company profile, con più di 2.500 commesse eseguite per un valore di impianti installati superiore al miliardo di euro al servizio delle grandi opere.

Anche per i lavoratori di Alpitel i sindacati di Fim, Fiom, Uilm domani, mercoledì 18 dicembre alle 15.30, si terrà un presidio di lavoratrici e lavoratori, sotto palazzo Lascaris sede del Consiglio Regionale del Piemonte in via Alfieri 15.



Saranno presenti anche i lavoratori della Mahle, della Ventures (ex Embraco), della Lear. Tutte aziende metalmeccaniche colpite dalla crisi.