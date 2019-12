Furgone, un mezzo di trasporto sempre più personalizzabile

I furgoni sono dei mezzi dall'indiscussa utilità: questi veicoli sono fondamentali nella quotidianità di aziende operanti nei settori più disparati, di conseguenza è interessante chiedersi in quali modi si possano personalizzare.

Il furgone, infatti, non va immaginato come un mezzo "standard": se alcune aziende di accontentano di acquistare un modello da un concessionario, utilizzandolo così nella sua versione base, altre vanno oltre, personalizzandolo in molti modi diversi affinché possa rispondere in maniera ancor più impeccabile alle proprie esigenze.

Scopriamo subito, dunque, quali sono gli interventi più eseguiti.

Personalizzazioni della carrozzeria

Anzitutto, un furgone può essere personalizzato esternamente: interventi come questi possono essere intesi come un semplice vezzo estetico, bensì hanno una funzione molto profonda e precisa.

Nella grande maggioranza dei casi i furgoni sono abbelliti con il nome dell'azienda, con il suo logo e con quant'altro renda ben riconoscibile l'impresa a cui appartiene, e ciò è utile per rafforzare l'immagine aziendale, nonché nell'ottica del marketing.

Dal momento che un furgone è destinato a percorrere tantissime strade, dunque ad essere visto da migliaia e migliaia di persone nell'arco di un anno, queste personalizzazioni implicano una pubblicità pressoché gratuita, dunque perdere quest'opportunità sarebbe davvero un peccato.

La novità del car wrapping

Dal punto di vista tecnico, le decorazioni esterne dei furgoni sono eseguibili in molti diversi modi: tinteggiare la carrozzeria è l'operazione più classica, ma negli ultimi tempi si sta diffondendo sempre più il cosiddetto car wrapping, una tecnica che si fonda sostanzialmente sull'applicazione di adesivi e che, se eseguita professionalmente, offre un risultato analogo alla tinteggiatura.

Il car wrapping sa essere una soluzione molto interessante in quanto, pur offrendo un risultato finale ottimo, richiede un lavoro molto più rapido ed economico, senza trascurare il fatto che laddove un domani si volessero effettuare nuove modifiche sarà sufficiente staccare gli adesivi.

Organizzazione ed equipaggiamento degli spazi interni

Un furgone aziendale può essere personalizzato anche nei suoi interni: questo tipo di modifiche hanno un'utilità principalmente funzionale e consentono dunque al veicolo di adattarsi al meglio alle esigenze operative della singola azienda.

In un furgone possono dunque essere installati dei pannelli, si possono realizzare dei vani e quant'altro necessario per utilizzare gli spazi nel modo più efficiente possibile.

Ovviamente, esistono anche furgoni che necessitano di attrezzature tecniche specifiche correlate al tipo di attività svolta dall'azienda: alcune imprese operanti nel settore alimentare possono necessitare, ad esempio, di aree frigo, altre che eseguono delle riparazioni di veicoli, invece, possono essere attrezzate come delle vere e proprie autofficine mobili.

Pavimentazioni e protezioni laterali

Parallelamente a ciò, gli interni di un furgone sono personalizzabili anche in modo più specifico, ad esempio installando delle pavimentazioni e delle protezioni laterali, utilissime per evitare che la carrozzeria del veicolo si possa danneggiare con urti e graffi.

Aziende come StoreVan sono in grado di proporre e installare pannelli per rivestimento furgoni di molteplici tipologie differenti realizzate in materiali altamente selezionati, come ad esempio l'alluminio mandorlato, il legno marino e il polipropilene alveolare.

La personalizzazione di un furgone, dunque, sa essere davvero molto utile per fare in modo che il veicolo sia "su misura" per l'azienda che lo utilizza, e spendere qualcosa per operazioni di questo tipo sa rivelarsi un vero e proprio investimento.