Le ruote per carrelli di FB Ingros: una per ogni tua necessità

Tra i tanti strumenti necessari per il tuo lavoro o anche solo per il tuo hobby del fai da te, ci sono le ruote per carrelli che si differenziano in base a diverse caratteristiche. Questa guida te le indica tutte così trovi la soluzione ideale in un batter d'occhio.

Il materiale delle ruote per carrelli

Le ruote per carrelli realizzate in gomma rispondono a esigenze giornaliere. Si tratta di soluzioni per portate minime ma comunque resistenti agli urti e capaci di assorbire le vibrazioni sia dentro che fuori. Le ruote in nylon sono, invece, adatte ad un uso industriale. Richiedono una forza di spinta bassa ma possono risultare rumorose. Sono l’ideale per industrie con un pavimento liscio senza ostacoli. Infine, le ruote in poliuretano supportano carichi medi / elevati garantendo anche maggiore silenziosità.

I nuclei per le ruote

Puoi abbinare ogni ruota a un supporto diverso. Il nucleo in nylon si usa in ambienti con una temperatura che va da -25° C a 80° C vantando anche una resistenza alle sostanze corrosive. I nuclei in alluminio sono adatti per temperatura dai 30° C agli 80° C. Sono soluzioni che possono fare al caso tuo perché hanno un buon grado di scorrevolezza, non sono rumorose e resistono anche alle lacerazioni e ai graffi. Infine, usa ruote FB Ingros con un nucleo in ghisa per reggere i carichi più elevati. Sono l’ideale in ambienti industriali perché resistono a qualsiasi cosa e durano a lungo nel tempo.

La portata da reggere

Quando sei alle prese con la scelta delle ruote per carrelli, considera sempre la portata da reggere. Il peso che la ruota deve sopportare si calcola dividendo il peso del carrello, carico compreso, per il numero di ruote che monti.

Il sistema di rotazione delle ruote

Di volta in volta, può esserci un diverso sistema di rotazione. Per esempio, alcune ruote, dette a foro liscio, hanno il mozzo semplice per garantire resistenza e robustezza ma serve una forza maggiore per vincere l’attrito. Le ruote con mozzo a boccola si utilizzano per le portate medie. Si tratta di soluzioni che garantiscono una buona scorrevolezza, a patto di lubrificarle periodicamente. Le ruote con cuscinetti a rullo non richiedono una forza di spinta particolare. I cuscinetti a sfera rappresentano la scelta ideale per portate elevate perché in grado di assicurare spostamenti ad alta velocità e grande scorrevolezza.

Il tipo di fissaggio delle ruote per carrelli

Per trovare le ruote per carrelli devi prendere in esame anche tipo di fissaggio. Esistono ruote da fissare in modo diretto, dette anche sciolte. Ci sono anche quelle da fissare tramite un supporto, il quale può essere girevole oppure fisso. Il supporto girevole è molto pratico perché segue il movimento, mentre il primo tipo è bloccato e segue la direzione delle ruote stesse. Il fissaggio avviene grazie a piastre forate, perno filettato o liscio, espansori di gomma o foro passante centrale.