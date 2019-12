Occhiali da riposo: soluzioni per salvare la vista al PC

Qualche anno fa si trascorreva gran parte della giornata davanti al computer quasi esclusivamente per lavoro, oggi la situazione si è capovolta, infatti, si passa più tempo davanti a un monitor per diletto. Infatti, siamo nell'era digitale e tutto orbita intorno a tablet, smartphone, PC e molti altri dispositivi e siamo costretti a fissare lo schermo, molto spesso piccolo, per molte ore, mettendo a rischio la nostra vista. Purtroppo i nostri occhi sono i primi a rimetterci quando si usano per molto tempo questi strumenti. A peggiorare la situazione c'è poi la luce blu emessa da questi apparati che funzionano con l'illuminazione a LED. Mauro Piras, cofondatore di nowave srl, spiega i pericoli della luce blu.

“E’ bene prestare molta attenzione all’esposizione di questi raggi luminosi, poiché sono molto dannosi per i nostri occhi e anche per l'organismo e possono causare insonnia e malessere generalizzato ma soprattutto danneggiare la vista. Tutti i nuovi apparati digital device sono elettroilluminati con le lampade a led e il loro prolungato utilizzo può provocare affaticamento degli occhi, mal di testa, stanchezza, visione offuscata, visione doppia e sensibilità alla luce”.

Come proteggerci allora dall'azione dei raggi blu?

“Innanzitutto, sarà buona norma tenere sempre pulito lo schermo dei vostri apparati, mantenendo la dovuta distanza durante l'utilizzo e ricordandosi di regolare la luminosità in base all'orario in cui li si usa. L'utilizzo di occhiali da riposo con lenti appositamente trattate e dotate di un filtro luce blu, sarà un valido aiuto alla vista, perché vi consentiranno di non affaticarla eccessivamente. Queste lenti consentono di ridurre l'azione dei raggi blu e i riflessi sulla lente, ma soprattutto miglioreranno il contrasto e il comfort visivo”.

Gli occhiali proposti dall'azienda Nowave di Genova, oltre a essere dotati di un filtro luce blu, hanno delle lenti anti graffio, anti appannamento, anti UV, antiriflesso HMC e sono adattabili a qualsiasi genere di montatura, sia per occhiali neutri che graduati.