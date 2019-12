Quanto costa viaggiare nel 2020?

Dei tanti lussi di cui l’italiano medio non riesce a fare a meno, troviamo sicuramente la vacanza annuale lontano da casa. Ha senso a pensarci: spesso la possibilità di fare un viaggio è l’unica cosa che ci permette di sfuggire per qualche giorno al logorio della vita moderna (citando una famosa pubblicità) e soprattutto a sopportare meglio il tran tran quotidiano fatto di lavoro, studio e impegni gravosi.

Purtroppo, dato che rientra nei lussi, dobbiamo fare i conti con le nostre finanze, soprattutto in un periodo storico così difficile come quello che stiamo vivendo in questi giorni. Sempre più persone si chiedono se riusciranno a fare una vacanza, anche solo di qualche giorno, considerato poi che i costi aumentano drammaticamente se parliamo di una famiglia.

È per forza necessario accontentarci di qualche giorno alla spiaggia vicina o in campagna? O forse è ancora possibile, spendendo poco, viaggiare e visitare addirittura l’estero?

Ne parliamo in questo piccolo approfondimento.

I costi associati al viaggiare

Per capire esattamente quanto tassativo può essere un viaggio, è necessario individuare tutti i costi che potremmo dover affrontare. Per fare questo, andiamo a dividere le nostre mete in tre principali gruppi.

Iniziamo con i viaggi nazionali: le grandi città sono famose per i loro prezzi proibitivi, i quali aumentano in base alla metropoli che andremo a visitare. È necessario anche considerare stagione e affluenza di turisti, ma in generale in Italia non ci sono costi extra da considerare al momento di stilare i conti, se non quelli relativi al viaggio.

Viaggiare in macchina infatti, tra carburante e casello autostradale, può facilmente costare quanto un biglietto economico per un aereo internazionale, ma di solito non ci facciamo caso in quanto non è così immediata come spesa.

Il secondo tipo di viaggio è quello all’interno dell’Unione Europea. Naturalmente visitare una metropoli straniera ha i suoi costi, ma non più di quanto costi passare qualche giorno a Roma o Firenze. Non ci sono inoltre costi accessori, in quanto è sufficiente detenere una carta di identità per poter visitare la maggior parte di queste nazioni, il che è un sollievo soprattutto per le famiglie.

Nel terzo tipo, infatti, troviamo i viaggi fuori dall’UE. Questo insieme è gigantesco poiché i costi possono aumentare significativamente in base alla nostra destinazione, ma in genere è bene ricordare due dei costi accessori.

Il primo è quello legato al passaporto: questo documento, fondamentale per viaggiare fuori dall’Unione Europea, arriva a costare tranquillamente più di 100€. Se un’intera famiglia dovesse sostenere questa spesa, contando cinque individui, solo la richiesta del passaporto potrebbe costare più del viaggio stesso.