Sommelier fai-da-te: come avere una bella cantinetta in casa

Molti aspiranti sommelier e appassionati di vino, spesso, desiderano avere un loro angolo di paradiso all'interno della propria abitazione, nel quale poter ammirare la propria collezione di vini. In particolare, per nobilitare il vino, realizzare una piccola cantinetta all'interno della propria abitazione è davvero il modo ideale. La cantinetta può risultare un complemento di arredo di design davvero particolare, non diffuso generalmente all'interno delle abitazioni, il che darà un tocco di originalità alla casa.

La creazione di una cantinetta consente la conservazione ottimale del vino e, inoltre, offre la possibilità di mettere in mostra le bottiglie di vino di maggior pregio.

Cosa considerare quando si realizza una cantinetta

Non sono moltissimi gli aspetti da tenere in considerazione nella realizzazione di una cantinetta, sebbene i pochi sui quali focalizzare l’attenzione siano veramente importanti per la buona conservazione del vino.

· La luce: è di vitale importanza, per consentire al vino di conservarsi nel miglior modo possibile. Non deve mai essere molto forte, perché fonti di calore troppo potenti potrebbero alterare le caratteristiche organolettiche del vino. Un'altra motivazione che implica il controllo della luce è il fatto che essa produce calore, e questo potrebbe modificare il gusto del vino.

· L'umidità dell'aria: è un altro elemento da tenere sotto controllo. Una cantinetta troppo secca, infatti, ossiderebbe il vino. Il grado di umidità più indicato dovrebbe aggirarsi tra il 60% e l'80% per consentire al tappo di sughero di non seccarsi e conservare al meglio il vino. Il tappo di sughero in un ambiente troppo secco tende a restringersi e, a causa di questo restringimento, all'interno del collo della bottiglia, potrebbe introdursi dell'aria. L'eccessiva umidità, invece, danneggia i tappi generando la formazione di muffe che rovinerebbero l'aroma del vino.

· La temperatura: è importante scegliere con cura il luogo nel quale realizzare la cantinetta, tenendo a mente che l'ambiente non dovrebbe essere soggetto a forti escursioni termiche. Se la temperatura è troppo alta, il vino potrebbe evolvere troppo in fretta; se, invece, la temperatura è troppo bassa, il vino potrebbe impoverirsi, perdendo alcune delle sue peculiarità.

I vini rossi e i vini bianchi devono essere conservati a temperature differenti: i bianchi, in luoghi più freschi rispetto ai vini rossi, quindi i vini rossi andrebbero riposti negli scaffali in alto, in quanto il caldo tende a salire, permettendo ai vini bianchi di conservarsi meglio negli scaffali in basso.

Caratteristiche della cantinetta

La cantinetta può essere un frigo-cantina da inserire in un luogo che rispetti le esigenze per un'ottimale conservazione del vino, come ad esempio una cucina, un soggiorno, un angolo del salotto o un corridoio. Utilizzare un frigo-cantina permette di avere sempre a portata di mano le bottiglie di vino, per poterle stappare all'occorrenza.

Solitamente, però, l'ambiente ideale per realizzare una cantinetta invidiabile è una zona sotterranea, generalmente al buio, che permetta di mantenere le peculiarità proprie del vino, senza la necessità di utilizzare un elettrodomestico per regolare la temperatura, quale potrebbe essere una cantina, da adibire a salotto per poter ospitare gli amici e valorizzare ulteriormente la propria esposizione.

Tipologie di cantine-frigo o cantinette

Per conservare le caratteristiche del vino quali sapore, aroma, sapidità e profumo, occorre riporre le bottiglie di vino in un luogo adatto. In commercio, esistono due tipologie di cantine-frigo, quelle temperate e quelle climatizzate.

· La cantina-frigo temperata: permette la conservazione del vino a temperature che si aggirano tra i 5° e i 18° C. Il vino conservato in questa tipologia di cantina, raggiunge in maniera graduale la temperatura ideale per essere servito. La cantina-frigo temperata, inoltre, è regolabile manualmente o attraverso un dispositivo automatico e ha prestazioni sicuramente migliori rispetto alla cantina-frigo climatizzata.

· La cantina-frigo climatizzata: è ideale per l'esposizione di vini a lunga conservazione, basata su un sistema di aerazione che mantiene costante la temperatura del vino, generalmente compresa tra i 5° e i 22°.

Come disporre le bottiglie nello scaffale

Dopo aver allestito la struttura della cantinetta, occorre dividere i vini in due grandi gruppi: i vini da conservare per un breve periodo e i vini da sottoporre a invecchiamento. Successivamente, bisognerebbe stabilire dei criteri logici per disporre i vini in modo organizzato lungo gli scaffali. Si possono dividere i vini per colore, per tipologia, per invecchiamento e per origine, ad esempio.

Una volta ordinati i vini lungo gli scaffali, per accedere di volta in volta al vino desiderato, una pratica utile è quella di apporre delle etichette che indichino le informazioni principali sui vini.

Sempre più spopolano i portabottiglie che consentono, anche a coloro che hanno davvero poco spazio in casa da dedicare alla propria collezione di vino, di tenere le bottiglie esposte in ordine. Sebbene occupino relativamente poco spazio, questo non significa che i portabottiglie debbano essere obbligatoriamente tutti uguali: al contrario, oggigiorno se ne trovano di design differenti e, a volte, anche molto particolari; dal classico portabottiglie a forma di botte al portabottiglie da parete, dalla forma geometrica sino alle linee più essenziali. Una bella selezione si trova sul sito Agristorecosenza.it.

La realizzazione del vino in Italia costituisce una delle tradizioni più antiche, radicata fin dai tempi della colonizzazione greca nel sud Italia, proseguita anche in periodo romano e che, attraverso il Medioevo, è giunta fino ad oggi, con migliaia di anni di esperienza acquisita. Per questo motivo gli italiani sono particolarmente legati alla conservazione e alla consumazione di vino.

Per rendere questa pratica più agevole, sempre più di frequente si realizza una cantinetta nella propria abitazione, per poter gustare in qualsiasi momento e in compagnia di amici e parenti, i vini pregiati che più si adattano alla serata in programma.