Continuano gli show cooking a Open Baladin Cuneo

Appuntamento a Open Baladin Cuneo con uno show cooking legato al nostro territorio.

Insieme a Coldiretti Cuneo e Campagna Amica questo giovedì 19 dicembre, per l’ultimo appuntamento dell’anno, sarà protagonista il “cappone di Morozzo” che verrà raccontato e cucinato nell’Open Lab, uno spazio creato per ospitare aziende e dare la possibilità di mettere in pratica le ricette che ogni settimana vengono proposte, dallo chef Fabrizio Viglietti, insegnante all’istituo alberghiero di Dronero, coadiuvato da alcuni brillanti allievi di questa scuola. Il tutto abbinato alle birre artigianali Baladin.



L’appuntamento è come sempre gratuito e va in scena dalle 18 alle 20. Gli show cooking ripartiranno il 9 gennaio con il Castelmagno d.o.p.



E'gradita la prenotazione allo 0171 489199



Intanto è iniziata ad Open una fantastica operazione a premi: si chiama Open2xmas, per premiare tutte le persone che passeranno a fare cena ad Open dall’8 dicembre al 6 gennaio.

Il totale del montepremi è di 10.000 euro ed il primo premio è un fantastico viaggio per 2 persone ad Essaouira in Marocco dove Baladin ha un riad davvero esclusivo.

Buone feste a tutti con tante buste tutte vincenti!

Un motivo in piu’ per passare ad Open.