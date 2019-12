Dogliani: tutto pronto per il Capodanno in Langa

C'è un solo veglione di San Silvestro che offre 10 ore di spettacoli non-stop abbinati a menu gastronomici e a grandi vini del territorio. Un evento unico, che regala agli appassionati della buona tavola un'occasione imperdibile per unire gusto e divertimento, senza rinunciare al comfort di una struttura riscaldata.

Riaccende i motori la macchina organizzativa del Capodanno in Langa, evento ideato e coordinato da Sergio Taricco con un ricco gruppo di partner del settore enogastronomico che ha creduto nella scommessa lanciata 5 anni fa a Dogliani, scommessa che, stando ai numeri delle passate edizioni, è stata pienamente vinta.

I PARTNER ENOGASTRONOMICI

Si riconferma la partnership con Duchessa Lia, prestigiosa etichetta di vini entrata far parte della grande famiglia del Capodanno in Langa. Il palatenda principale, capace di ospitare fino 4 mila persone che potranno degustare i vini di Santo Stefano Belbo, porterà il suo nome.

Completano il gruppo dei partner dell’edizione 2019 Galup, Valdibà, Podere Luigi Einaudi, Sisea, Derby, Biemmedue, Roero Isalmenteo, Sicurezzza formazione, Olivetti, Panelba, Cuneoisolanti. Per la parte artistica e l'attività di promoting la grande novità è l'ingresso nel Capodanno in Langa di Wake Up (il celebre festival monregalese) e di Caveau Club – Alba (locale che non necessita di presentazioni), marchi di sicuro richiamo, soprattutto per i giovani.

IL GRAN RITORNO DI MOLINARO

Nei giorni scorsi sono stati ufficializzati i nomi degli ospiti della serata. Per Roberto Molinaro, dj e producer torinese è un ritorno in grande stile: autori di hit Anni '90 e 2000 di indiscusso successo, torna 5 anni dopo a Dogliani con un nuovo spettacolo e sonorità capaci di intercettare anche il pubblico giovane. In consolle anche Matt Joe, reduce dal successo dell'album "Musica da Giostra" del suo collega Matrix.

Completano il dream team musicale i Tuttafuffa, giovani dj dalle selezioni imprevedibili. La parte live dello spettacolo è affidata ai Settesotto, band in grande spolvero negli ultimi anni, con centinaia di date in tutto il Nord Italia.

Per gli amanti del liscio, nel salone polivalente si esibiranno Alex e la band.

Un’area bimbi con personale qualificato sarà dedicata a quei genitori che non vogliono perdersi la magia del Capodanno, restando insieme ai figli, in un ambiente festaiolo ma protetto.

Per info e prenotazioni, Sergio Taricco: 347-0193483.