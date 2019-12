Due seminari formativi su potatura, innesto e orticoltura con il Comizio Agrario

Il Comizio Agrario promuove nei primi mesi del 2020 due seminari formativi.

Il primo è il “Seminario di potatura e innesto” organizzato in due lezioni teoriche il venerdì 31 gennaio e 7 febbraio 2020 dalle ore 20,30 alle 22,30 e tre lezioni pratiche in data da stabilirsi in relazione anche all'andamento meteorologico.



Nel corso delle lezioni si apprenderanno i migliori modi di potatura e innesto in particolare delle piante fruttifere.



Il secondo è il “Seminario di orticoltura” che condurrà i partecipanti alla conoscenza delle buone pratiche orticole per auto-prodursi ortaggi buoni e sani. Il seminario è organizzato in quattro lezioni teoriche che presenteranno il seguente programma: a) Introduzione all'agricoltura biologica e alla agro-ecologia; b) progettazione dell'orto; c) l'Orto – Giardino; tecniche di coltivazione dei diversi ortaggi; d) buone pratiche agricole (rotazioni, consociazioni, sovesci); e) tecniche di difesa naturale; lotta biologica ed insetti utili; preparati e trattamenti naturali. Il seminario si terrà nelle seguenti date: 28 febbraio, 6 marzo, 13 marzo e 20 marzo 2020. Ci sarà poi una lezione pratica in data da stabilirsi.



Entrambi i seminari si terranno dalle 20,30 alle 22,30 presso l’Aula Magna dell'Istituto Tecnico Agrario in via Nino Manera n. 13 in Mondovì.



Per informazioni: Comizio Agrario, Piazza Ellero n. 45 - 12084 Mondovì

Telefonare al seguente numero. 0174.42114 (orario uffici: martedì, giovedì, venerdì, sabato dalle ore 9 alle 12); o scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: seminari@comizioagrario.org