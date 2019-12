Sul palcoscenico del cinema-teatro Lux di Busca il concerto dei 40 solisti della European Spirit of youth orchestra

Per la quindicesima edizione della rassegna internazionale di Concerti “Musicaè” 2019 l’associazione Amici della Musica organizza, sabato 21 dicembre alle ore 20.45, al cinema-teatro Lux un gradissimo evento: il concerto dei 40 solisti della European Spirit of youth orchestra diretti da Igor Coretti Kuret, con la partecipazione straordinaria dello scrittore Paolo Rumiz, coautore insieme con il maestro Igor Coretti Kuret, del progetto “Tamburi di pace”.

La serata si svolge con il patrocinio della Città di Busca e grazie alsostegno di Sedamyl, Fondazione CRT, Fondazione CRC, Regione Piemonte.

L’ingresso è libero, ma è necessaria la prenotazione al tel. 339.6013250.

Una splendida orchestra sinfonica di veri talenti selezionati tra giovani e giovanissimi da ogni angolo del mondo dai 12 ai 20 anni: sul palcoscenico del cinema-teatro Lux salirà una formazione di grande prestigio, descritta così da Uto Ughi: "Un progetto musicale formativo di alto contenuto artistico che reputo unico nel panorama musicale europeo. Una straordinaria realtà, senza eguali nel panorama delle orchestre giovanili in termini di qualità, maturità artistica, professionalità e capacità di esecuzione".

“Siamo davvero entusiasti - dicono il sindaco di Busca Marco Gallo e il presidente dell’associazione Amici della Musica di Busca Antonello Lerda – di poter avere ospiti questi giovanissimi musicisti, fra i più talentuosi al mondo e portatori anche di un importante simbolico messaggio di unione fra i popoli contenuto dal progetto “Tamburi di pace”.

Sono i migliori scelti tra quelli già selezionati quest’anno nei 23 paesi europei dove hanno sede le istituzioni partner della European Spirit of Youth Orchestra ESYO. Insomma, il meglio del meglio”.

“Arriveranno a Busca – spiega ancora Lerda - i giovani musicisti che si sono particolarmente distinti in occasione dei due principali tour della ESYO, che si svolgono in estate e in autunno, invitati a formare l’orchestra I Solisti della ESYO per omaggiare la memoria del grande violinista Lord Yehudi Menuhin, (1900-1999), fermo sostenitore dei valori dei padri fondatori dell'Unione Europea, nel ventennale della sua scomparsa”.

Soliste fra i solisti, il concerto fa emergere tre affermate violiniste, vincitrici di importanti concorsi internazionali e accomunate dalla passione per la musica e dalla non facile scelta di studiare, nonostante la giovanissima età, lontano dal proprio paese natio: le quindicenni Jelena Horvat (Serbia) e Julia Jones (Stati Uniti) e la ventenne coreana Lindsey Jelin Lee.

Il programma del concerto prevede l’introduzione dall’Ouverture “Idomeneo Re di Creta” prima opera matura di un W.A. Mozart, alla quale seguiranno le esibizioni di tre giovanissime eccellenze violinistiche internazionali.

Le quindicenni Jelena Horvat (Serbia) e Julia Jones (Stati Uniti) si esibiranno nel Concerto in re minore, per due violini e orchestra d’archi di Johann Sebastian Bach e la ventenne Coreana Lindsey Jelin Lee si cimenterà nell’interpretazione della Romanza in Fa maggiore, per violino e orchestra, di Ludwig van Beethoven.

A conclusione della serata, l’orchestra eseguirà la 5a Sinfonia, in Si bemolle maggiore dal 19-enne Franz Schubert.Dirige l’orchestra colui che ne è anche l’ideatore, il Maestro Igor Coretti Kuret, ispiratore nel 1994 dei giovani musicisti di talento europei, che da 25 anni, grazie al sostegno morale ricevuto da Yehudi Menuhin, riunisce le migliori giovani promesse del concertismo internazionale e le trasforma in orchestra sinfonica.

L’orchestra sarà accompagnata dalla voce di un eccellente comunicatore, Paolo Rumiz, giornalista e scrittore di successo, co-autore, insieme con il Maestro Igor Coretti Kuret, del progetto “Tamburi di pace” che dal 2015 racconta l’Europa, nelle piazze e nei luoghi più prestigiosi d’Italia.

Infatti, tra gli scopi della European Spirit of Youth Orchestra ESYO c'è anche la promozione dei valori fondanti dell’Unione Europea. Alcuni dei giovani musicisti, membri in passato dell'Orchestra ESYO, ora suonano con le orchestre più prestigiose: l’orchestra del Teatro della Scala di Milano, i Münchner Philharmoniker, la London Symphony Orchestra, orchestra del Teatro Mariinsky di San Pietroburgo, dell'Opera di Amburgo e di altre ancora.

Sinfonia d’inverno fa parte di un tour che in Italia, oltre a Busca tocca Maranello, Fiorenzuola, Camogli e Ravenna.