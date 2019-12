Tanta musica, danza e animazione ai Mercatini di Natale di Loano

Ormai la settimana di Natale è praticamente alle porte e per questo straordinario weekend pre-natalizio il Mercatino di Natale nei Giardini Josemaria Escrivà di Loano si fa sempre più ricco di appuntamenti per grandi e piccini.

Da questo venerdì, 20 dicembre, il fantastico villaggio loanese di casette in legno, nelle quali trovare artigianato, articoli da regalo e specialità gastronomiche, resterà aperto fino al 6 gennaio.

Ma adesso andiamo a conoscere insieme il ricco programma del prossimo fine settimana:

Si comincia venerdì 20 dicembre con l’apertura dalle 15 alle 19. Ad animare la giornata sarà presente il Coro delle Voci Bianche della Associazione Musicale Loanese.

Sabato 21 dicembre l’apertura sarà addirittura prolungata dalle 15 alle 23. Nel pomeriggio balli, animazione e divertimento con la scuola di danza “Riva Salsera”; alle 21 il Concerto di Natale a cura dell’Accademia Musicale del Finale con i Maestri Mattia Pelosi (tenore), Gianmaria Toscano (pianoforte) e Fabio Tessiore (sax). Il repertorio vedrà eseguiti i più celebri canti natalizi e a rendere ancora più magica e spettacolare l’esibizione sarà la location: i tre musicisti infatti eseguiranno il concerto sulla slitta nel laghetto al centro dei giardini loanesi.

Domenica 22 dicembre il programma sarà dalle 10:30 alle 19 e offrirà ai visitatori un pomeriggio di animazione con i “Matti da Legare”. Ma se prima di divertirvi e scatenarvi con loro volete concedervi qualche piccolo piacere per il palato, o addirittura un pranzetto sfizioso a base di street food, ricordiamo che gli stand gastronomici sono aperti già dalle 11.

Per soddisfare il vostro appetito e la vostra sete potete trovare bomboloni e krapfen artigianali, pizza e focaccia, la prelibata porchetta di Ariccia, specialità tipiche liguri come panizza e crostoni, prodotti e piatti tipici sardi, birra, vini piemontesi e liguri, frittelle di mele, fugassin e crèpes.

Naturalmente le casette non ospitano soltanto ghiottonerie dolci e salate ma anche bellissimi manufatti artigianali per un regalo diverso, originale, o per decorare con un accessorio artistico il vostro albero di Natale.

E non è finita... Ricordiamo gli appuntamenti fissi che potete trovare in questa splendida edizione del Mercatino di Natale: la grande novità di queste feste 2019-2020, che sarà disponibile in tutti i giorni di apertura, è il viaggio virtuale nel Fantastico Mondo di Babbo Natale, una fantastica ed emozionante esperienza “immersiva” con visori 3D.

Dal virtuale al reale, sarà possibile incontrare Babbo Natale per salutarlo, consegnargli la letterina e, posizionata al centro dei Giardini, naturalmente non potrà mancare la slitta, perfetta per un selfie un po’ speciale.

E poi, appena uscite dal Mercatino, c’è Loano. Una città che naturalmente è bellissima tutto l’anno ma sotto le Feste diventa addirittura meravigliosa. Quest’anno, poi, sembra che la Stella Cometa sia “atterrata” proprio in piazza Italia. Passeggiando tra le luci troverete negozi aperti per il vostro shopping e locali per concludere in bellezza la serata con un aperitivo, una pizza in famiglia o tra amici, o magari una cenetta romantica.

Ricordiamo infine, fuori dal Mercatino, altri interessanti appuntamenti in programma a Loano per questa settimana: cominciamo, già dal 18 dicembre fino al 1°gennaio 2020, con la mostra fotografica dell’artista Silvia Massaferro nella Sala del Mosaico di Palazzo Doria; giovedì 19 dicembre a partire dalle 8:30 prosegue il ciclo di escursioni “Loano non solo mare” del CAI con una visita al Rifugio di Pian delle Bosse (circa 843 metri sul livello del mare); sabato 21, al Parco don Leone Grossi, per il progetto “Vivere il Parco”, siamo tutti sportivi con il Fit2Go e il walking tecnico; sabato 21, dalle 15 alle 23 per le vie del centro storico, una allegra “Notte di Regali” in collaborazione con Ascom: vetrine a tema, bancarelle e marching band per ravvivare la città; domenica 22 alle 16:30, per la nona edizione di “Libri sotto l’albero” nella biblioteca di Palazzo Kursaal, Graziella Frasca Gallo presenta: “Come stelle portate dal vento il mio viaggio tra orizzonti persi e ritrovati”, di Guido Marangoni.

Il Mercatino di Natale gode del Patrocinio del Comune di Loano. Un ringraziamento particolare, infine, al main sponsor dell’evento: Doppia-J supermercati Crai (via Aurelia, zona Excelsior) ed EuroSpin (via Aurelia, zona Tennis Club) Loano.

Per essere sempre aggiornati su tutte le novità è possibile seguire la pagina Facebook “Loano Christmas”.