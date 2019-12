Una visita speciale al Castello di Racconigi con tante curiosità e aneddoti sulla famiglia reale

Come accadeva almeno dal primo Novecento, la città di Racconigi rinnova l'abitudine di ricordare, festeggiare e raccontare ciò che ruotava intorno al Castello senza dimenticare la propria storia e le tradizioni locali.

Giovedì 26 dicembre, la visita al Castello si arricchisce di curiosità riguardanti le festività natalizie. La residenza racconigese non fu mai frequentata in inverno, ma di sicuro offre spunti per raccontare aneddoti poco noti che riguardano la vita privata della famiglia Reale specie tra fine '800 ed inizio '900 quando le feste erano divise tra momenti pubblici e privati e lo scambio di regali era un rito atteso e un modo per i Sovrani per mostrare la loro attenzione verso le persone che stavano loro accanto e verso le classi sociali più povere. Se volete sapere se i Savoia preferivano l'albero o il presepe, non vi resta che partecipare alla visita. La proposta rientra nel progetto “Prendici gusto!” candidato da ATL Cuneese al bando 2019 L.R 14/2016 art.21 della Regione Piemonte.

Per farsi avvolgere completamente nell'atmosfera natalizia c'è la possibilità di approfittare delle aperture straordinarie dei Presepi di San Domenico e della Chiesa del Gesù nonché dell'allestimento a tema nella Confraternita di San Giovanni Decollato con i quadri del maestro Carlo Sismonda.

ORARI VISITE GUIDATE: 11:00.14:30-16:00

COSTI VISITE: Intero 5,00 E; Ridotto 3,00 E ragazzi 13-17 anni e Racconigesi; Gratuito minori di 12 anni

Riduzioni per chi acquista on line o prenota entro il 23/12. Consultate il sito di Cuneo Alps: https://www.cuneoalps.it/eventi/speciale-tour-guidati/tour-guidati-cuneo-alps Prenotazioni: Conitours – 0171 696206 – info@cuneoalps.it Informazioni: Ufficio Turistico di Racconigi – 3920811406 – visitracconigi@gmail.com Appuntamento: Racconigi, presso Ufficio Turistico, Palazzo Comunale (di fronte al Castello).

Per informazioni sui costi dei biglietti d'ingresso al Castello: http://polomusealepiemonte.beniculturali.it/index.php/musei-e-luoghi-della-cultura/castello-di-racconigi/visita-il-castello-di-racconigi/