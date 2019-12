Venerdì il concerto di Natale del Coro della Società Corale città di Cuneo

Venerdì 20 dicembre ore 21, presso la Chiesa di San Tomaso a Cuneo, si terrà il concerto di Natale del Coro della Società Corale città di Cuneo, diretto dal maestro Giuseppe Cappotto, "InCanti di Natale". Verranno eseguiti brani dalla tradizione natalizia e brani di autori contemporanei.

L'ingresso libero.

Sarà un'occasione particolare perché il concerto è a sostegno del progetto "Un pasto per i bambini di Masukanzi" per IOP Italia sede italiana della ONG llula Orphan Program (www.iopitalia.org).

"Un pasto per i bambini di Masukanzi". Masukanzi è una zona del villaggio di Ilula in cui c'è una scuola primaria pubblica frequentata da circa 480 bambini, molti dei quali arrivano da lontano e camminano per diverse ore per poter frequentare le lezioni. La scuola non può permettersi di pagare ai bambini un pasto, che per molti di loro è l'unico della giornata.

Il nostro progetto prevede di avviare insieme alla direzione scolastica un programma alimentare, con una cuoca a scuola che cucini un pasto a ciascuno di loro. Il costo mensilmente è di 800€, compreso lo stipendio della cuoca e l'acquisto del cibo. Il fine ultimo è quello di rendere la scuola indipendente, infatti loro hanno promesso di coltivare il mais per abbattere i costi e di comprare il resto del cibo (tra cui i fagioli) da famiglie del posto, muovendo così l'economia locale.

Il concerto sarà sotto l'egida nazionale di "Nativitas in Piemonte" in collaborazione con A.C.P. Associazione Cori Piemontesi.