Busca, la Giunta sottopone ai cittadini il bilancio di previsione per il 2020

E' convocata per oggi, martedì 17 dicembre, alle ore 20.45 nella sala consigliare del municipio (via Cavour 28), la presentazione dello schema di bilancio per l’esercizio finanziario 2020 redatto dalla Giunta comunale di Busca. La popolazione è invitata a partecipare per fornire suggerimenti utili alla programmazione.



"Invitiamo i cittadini a partecipare all'incontro, durante il quale avranno la possibilità di intervenire per chiarimenti e proposte - dice il sindaco Marco Gallo -. La presentazione dello schema di bilancio di previsione per la consultazione popolare è un momento fondamentale della vita amministrativa comunale. E' importante che lo schema del documento di programmazione sia reso noto nel momento in cui i cittadini possono contribuire a migliorarlo. Dopo questo passaggio, presenteremo il bilancio di previsione 2020 all'approvazione del Consiglio comunale entro dicembre".