Autonomia differenziata, Preioni (Lega): "Portiamo avanti una proposta seria"

Alberto Preioni, Presidente del Gruppo Lega Salvini in Consiglio regionale, commenta l’avvio, nella giornata di oggi, dei lavori consiliari per l’autonomia differenziata. L’aula di palazzo Lascaris discuterà la richiesta con cui il Piemonte andrà al confronto col Governo, e in particolare col ministro Boccia. L’obiettivo è quello di licenziare il provvedimento in tempi brevi.

“La strada che porta all’autonomia differenziata rappresenta la via principale per offrire al Piemonte tutti gli strumenti adeguati per vincere le sfide del futuro. La Lega si farà in quattro per raggiungere un obiettivo che è nel Dna del nostro partito e di fondamentale importanza per il territorio. Si tratta di un percorso non facile né scontato, ma in grado di garantire maggiore efficienza da parte nostra, e più trasparenza nei confronti dei cittadini. Dissesto idrogeologico, trasporti, scuole e altro: tutti settori nevralgici nei confronti dei quali, con l’ottenimento dell’autonomia differenziata, sarebbe più facile intervenire in maniera diretta”.

“Di buon auspicio - dice Preioni - è l’accordo che è stato raggiunto in Commissione con la minoranza. Per una volta, ragionevolezza e buon senso sembrano trionfare sui personalismi. Quello dell’autonomia differenziata - conclude Preioni - rappresenterebbe un traguardo storico per il Piemonte, in grado di garantire migliori condizioni di benessere a tutti i suoi abitanti e di accorciare le distanze tra loro e i centri di potere”.

Così in una nota Alberto Preioni, Presidente del Gruppo Lega Salvini in Consiglio regionale.