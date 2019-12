Distretto di Mondovì, cambiano due medici di famiglia

Cambiano due medici di famiglia nel Distretto di Mondovì. Dal 1 gennaio 2020 la dr.ssa Francesca Palumbo cessa l’incarico provvisorio di assistenza primaria per l’ex ambito territoriale di: San Michele Mondovì, Niella Tanaro, Torre Mondovì, Vicoforte, Briaglia, Montaldo Mondovì, Pamparato, Roburent.

Al fine di garantire la continuità dell’assistenza è stato assegnato un incarico provvisorio al Dr. Simone Benedetto (tel. 0174/1968049 e 331/9307657), che effettuerà l’ambulatorio: a Niella Tanaro, presso la sede della CRI (via XX Settembre, 108), il lunedi, dalle ore 15 alle 18, mercoledi dalle 16 alle 19, giovedi dalle 15 alle 18, venerdi dalle 9 alle 12, sempre su appuntamento; a San Michele Mondovì (piazza don Pennino, 14) il martedi dalle 9 alle 12 e il giovedi dalle 10,30 alle 11,30 anche qui su appuntamento.

Con tale decorrenza tutti gli assistiti residenti nei Comuni dell’ambito citato, in carico alla dott.ssa Palumbo saranno trasferiti automaticamente in carico al dr. Benedetto fatta salva la loro facoltà di esercitare la libertà di scelta nei confronti di altro medico tra quelli disponibili nell’ambito in questione.

Sempre dal 1 gennaio la dr.ssa Elena Fior cessa l’incarico provvisorio di assistenza primaria

e contestualmente si inserisce quale medico titolare di assistenza primaria il Dr. Marco Jona che presterà la propria attività presso i locali del Distretto SUD EST (piazza don Pennino 1) di San Michele Mondovì (tel. 351/5305773): il lunedi e il martedi dalle ore 8,30 alle 11, il mercoledi e il giovedi dalle 15 alle 18, il venerdi dalle 8.30 alle 11; presso i locali del Comune (piazza Mellino, 4) a Torre Mondovì (351/5305773), il lunedi dalle ore 15 alle 18 e il giovedi dalle 8.30 alle 11.

Gli assistiti che vorranno effettuare la scelta del medico dovranno recarsi, muniti della tessera sanitaria, codice fiscale, della delega nel caso in cui non possa presentarsi il diretto interessato corredata dalla fotocopia del documento d’identità presso i seguenti Uffici:

Sportello di Scelta/Revoca presso l’ospedale di Mondovì Via San Rocchetto 99

Tel. 0174/676101-676402-676404, dal lunedì al venerdì dalle 08,00 alle 17,00 (orario continuato)

Sportello di Scelta/Revoca presso il Distretto SUD EST – SAN MICHELE Mondovì Tel. 0174/222279. il mercoledi dalle 8,15 alle12,30 dalle 13,30 alle 16,30 e il venerdi dalle 8,15 alle 12,30

Gli assistiti potranno effettuare la nuova scelta del medico nell’ambito territoriale unico del Distretto di residenza/domicilio, con la limitazione che se la distanza tra la loro residenza/domicilio e lo studio del medico di medicina generale (MMG) che intendono scegliere supera i 20 chilometri, dovranno avere l’accettazione da parte del MMG nei cui confronti intendono effettuare la scelta e compatibilmente con la loro disponibilità di posti al momento della scelta.