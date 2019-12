Saluzzo, oggi il funerale di Teresina Capellino, storica commerciante dell’Alimentari di via Torino

Oggi, martedì 17 dicembre alle 15,30 in Duomo, il funerale di Teresina Birolo Capellino, storica commerciante del negozio di alimentari che era situato in via Torino 21. Aveva 81 anni. E’ deceduta all’ospedale di Savigliano, dopo una lunga malattia.

Era originaria di Saronsella, frazione del comune di San Sebastiano Po ( in provincia di Torino) "Terra di Santi" - specificava lei - in quelle colline ai Becchi era nato Don Bosco...a pochi chilometri di lì, Porta Comaro, luogo natio di Papa Francesco. Siamo gente semplice, parliamo poco ma sappiamo cosa diciamo".

Arrivò giovanissima a Saluzzo seguendo il fratello Dante Birolo, noto chef dell’ allora ristorante Corona Grossa che aveva aiutato anche in altri ristoranti in Svizzera, al Danieli di Venezia e al Circolo Canottieri di Torino.

Dal 1962 ha sempre affiancato il marito Piere e la cognata Rita nella conduzione del negozio di Alimentari, frutta e verdura a Saluzzo.

“Uno di quei tradizionali negozi di un tempo dove insieme agli acquisti si scambiavano anche due parole, due battute, alcune ricette e dove alcuni clienti diventavano amici e consueti frequentatori della nostra bottega - ricorda la figlia Ausilia - Teresina ha sempre lavorato dietro le quinte con discrezione e amore. E’ stata il pilastro delle nostre famiglie. Sempre indaffarata nei lavori domestici, sempre con il grembiule che indossava come una divisa al mattino, per toglierselo nella pausa del pomeriggio. È stato un esempio di forza e coraggio nei lunghi anni della cura che ha affrontato con grande dignità sforzandosi sempre di essere di aiuto a tutti noi”.

Le eventuali offerte saranno devolute all’ Istituto di Candiolo per la ricerca sul Cancro. Lascia la figlia Ausilia con il marito Edoardo, la sorella Lucetta, il fratello Guerino, i cognati Rita Capellino e Silvio Trucchi e tutta la famiglia.