Tutto pronto per le Vacanze di Natale? Se avete dubbi sul Capodanno c’è la New Group PV di Busca

Manca poco più di una settimana a Natale: facciamo un po'un sunto di tutte le cose fatte a dicembre

Visitare un mercatino di Natale insieme con la New Group PV? Fatto.

Pensare a quali regali comprare? Fatto.

Addobbare l’albero di Natale nel miglior modo possibile? Fatto.

Allestire il Presepe? Fatto.

Acquistare i regali? Fatto.

Organizzare Capodanno? Beh, questo è un bel tasto dolente. Bisogna districarsi tra i mille inviti degli amici che ci invitano ad abbuffarci fino alle prime ore del mattino, c’è chi vuole andare a fare la settimana bianca, c’è che amerebbe un bel bagno nel Mar Rosso e via di questo passo. Ma perché quest’anno non ti affidi a noi? Vi organizziamo noi il vostro Capodanno fuori porta indimenticabile.

Venite insieme a noi, dal 30 dicembre al 1 gennaio, alla scoperta della Toscana ed del Chianti (partenza garantita).

Si andrà alla scoperta di Volterra, città medioevale ed importante centro Etrusco. Nel pomeriggio proseguimento per Siena e giro della città. Secondo giorno dedicata al tour di: Pienza, Montalcino e San Quirico d’Orcia. Pranzo libero a Montepulciano. Nel pomeriggio tempo a disposizione per visitare Montepulciano. Rientro in hotel per la “cena speciale” e serata libera per i festeggiamenti di fine ed inizio anno. Nel terzo giorno si andrà alla scoperta di San Gimignano, antica città caratterizzata da numerose torri e da una splendida collegiata romanica. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo previsto in serata nelle località di partenza.

Quota di partecipazione: 395 euro adulti, 280 euro per i bambini dai 2 ai 9 anni, 320 euro per i bambini da 10 a 11 anni.

A quelli che hanno un “Capodanno fuggente” proponiamo Siena e Pisa dal 31 dicembre al 1 gennaio.

Partenza alla volta di Siena, città storica racchiusa nel perimetro delle sue mura medioevali. Nel pomeriggio si visiteranno il Duomo (tra i massimi capolavori dell’architettura italiana), il Battistero, il Palazzo Pubblico, la piazza del Palio dove due volte l’anno si svolge la famosa corsa dei cavalli. Nel tardo pomeriggio arrivo in hotel per la cena, con la serata di festeggiamenti che si trascorrerà nel ristorante. Partenza alla volta di Pisa dove si andrà a visitare la città di Galileo Galilei e della Torre pendente, meta ideale per un viaggio alla scoperta delle meraviglie artistiche e culturali della nostra penisola. Oltre alla Torre si potranno visitare Piazza dei Miracoli, Piazza dei Cavalieri, il Campanile della Chiesa di San Nicola, la chiesa di San Michele degli scalzi ed i Lungarni di Pisa. Partenza per rientro. Cena Libera lungo il percorso. Arrivo nelle località di partenza in serata.

Quota di partecipazione: 299 euro adulti, 210 euro per i bambini dai 2 ai 9 anni, 240 euro per i bambini da 10 a 11 anni.

