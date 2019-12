Dal gruppo Scout Agesci di Saluzzo gli auguri di Natale "solidali"

Auguri di Natale "solidali". Se li sono scambiati gli scout del gruppo "Agesci Saluzzo1" che domenica (15 dicembre) hanno organizzato l’ormai tradizionale Pranzo di Natale, l’appuntamento che si tiene da oltre un decennio prima della pausa natalizia delle attività.

I ragazzi e le ragazze del clan (la branca dei più grandi del gruppo, con età da 16 a 21 anni) hanno invitato le famiglie e tutti gli altri giovani scout del gruppo nei locali della bocciofila Auxilium di via Circonvallazione.

Ai genitori è stato chiesto di portare anche dei doni, cioè scatole di cibo e prodotti alimentari e non, da destinare all’Emporio della solidarietà cittadino gestito dalla Caritas. Sono state raccolte numerose borse e confezioni che saranno donate a poveri e bisognosi.

La giornata si è aperta con il saluto del vescovo monsignor Cristiano Bodo a tutti i componenti del gruppo e ai genitori, riuniti nella chiesa dell’oratorio don Bosco. "Voi scout – sono state le parole di monsignor Bodo – siate sempre esempio del valore dell’amicizia e continuate a testimoniare la fiducia in Gesù, il Dio che si è fatto uomo e nasce tutti i giorni nel nostro cuore".

"Siate capaci – ha esortato il vescovo – ogni giorno, di coltivare l’amicizia con Gesù. Grazie dell’esempio che date e che portate avanti, mettendo sempre il Signore al centro della vostra vita. E’ bello essere scout, ma prima ancora è importante essere amici di Gesù".

Al Pranzo di Natale hanno partecipato oltre 160 persone tra giovani scout, genitori e famigliari.

Il ricavato delle offerte per la polentata, raccolte dai ragazzi del Clan, sarà utilizzato per finanziare le attività dell’anno, come la route, cioè il campo mobile dell’estate 2020.

"Crediamo da sempre che la partecipazione agli scout – dicono i responsabili del Clan Luigi Vallome e Sabina Fornetti – debba essere per tutti, anche per chi potrebbe aver difficoltà a pagare uscite, attrezzature e campi. Quindi, portiamo avanti dei momenti di autofinanziamento come questo di Natale per raccogliere denaro che sarà poi speso per l’attività estiva che organizzeremo il prossimo agosto".

"Il Pranzo di Natale si è potuto svolgere – aggiungono ragazzi e ragazze scout – perché ci sono amici e sostenitori che ci mettono a disposizione attrezzature, spazi e praticano prezzi di favore. Vogliamo ringraziare la Pro loco di Castellar per il pentolone della polenta, i responsabili ed i gestori della bocciofila “Auxilium” per i locali e per l’uso della cucina, l’oratorio don Bosco per gli spazi della messa e per la disponibilità, la Caritas con Luigi Celona per tavoli, panche e mezzi per trasportarli, la panetteria “Del Borgo” di Valter e Ornella Dedominici per il pane».

Nelle prossime settimane i ragazzi del gruppo parteciperanno a brevi campetti durante le vacanze natalizie.

"Auguriamo a tutti un felice Natale e delle feste serene – dicono i capigruppo Beatrice Rossi ed Emanuele Garassino - che siano momenti di pace, accoglienza e di rispetto".

Maggiori informazioni sul gruppo scout Agesci Saluzzo1 e sulle attività si possono avere consultando il sito internet www.saluzzouno.it o sulla pagina Facebook.