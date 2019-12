Missione riuscita per l’artista braidese Giovanni Botta, reduce dall’incontro con Liliana Segre

I sogni son desideri… Lo sa bene Giovanni Botta che ancora non si deve essere svegliato da quello appena vissuto. Facciamo un passo indietro. Circa un mese fa il giovane pittore aveva disegnato il volto di Liliana Segre su pannelli in legno disposti sulla scalinata che da piazza XX Settembre porta sull’ala della Rocca a Bra. La creazione artistica voleva essere un segno di solidarietà alla donna diventata uno dei maggiori punti di riferimento istituzionali nel Paese, dopo gli insulti e le minacce antisemite ricevute dal web. In quell’occasione, Giovanni Botta aveva lanciato il messaggio di poterla incontrare di persona.

Detto fatto: sabato 14 dicembre, in occasione della consegna del tartufo dell’anno alla Segre, presso il Teatro Sociale di Alba, l’artista è riuscito a farle dono di un ritratto creato apposta per lei su una tavola in legno.

Alla grande emozione e soddisfazione provata si unisce ancora un auspicio: una mostra in onore della senatrice a vita, che ha dedicato molta della sua esistenza ad andare nelle scuole per raccontare ciò che ha visto e vissuto ai confini della realtà, oltre il filo spinato della disperazione, dove la vita non vale nulla e dove bambini, uomini e donne sono un numero: il numero della morte che Liliana Segre porta ancora tatuato sul braccio e sul cuore.