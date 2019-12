Bra, ritorno in grande stile per il Mercatino di Natale della Scuola Primaria "Rita Levi-Montalcini"

Riceviamo e con piacere pubblichiamo.



Si dice che celebrare in modo adeguato la giornata di Santa Lucia aiuterà a vivere le lunghe giornate invernali con sufficiente luce. Sulla scia di questo detto popolare, il Mercatino di Natale del plesso Rita Levi-Montalcini di Bra ha aperto al pubblico le proprie porte nella mattinata del 13 dicembre scorso, appunto nel giorno dedicato a Santa Lucia.

A causa del freddo e della neve il Mercatino – reintrodotto per volere della nuova dirigente scolastica Claudia Camagna dopo anni in cui era stato sospeso – non ha potuto avere luogo nel cortile della scuola, come originariamente stabilito, ma si è tenuto nelle due palestre dell’istituto.

Proprio la neve ha reso l’atmosfera di questo Mercatino ancora più magica: i bambini autori di questi piccoli capolavori per l’occasione si sono improvvisati anche venditori e sono riusciti, con la loro allegria e semplicità, ad attirare l’attenzione e suscitare la benevolenza di moltissime persone, tra cui quella del nostro sindaco Gianni Fogliato.

Tutte le classi, dalle prime alle quinte, hanno partecipato e, grazie alla vendita dei propri manufatti, sono riuscite a raccogliere delle somme di denaro che saranno utilizzate per l’acquisto di materiale scolastico e per il pagamento di uscite didattiche e laboratoriali.

I visitatori, genitori, nonni e parenti dei bambini, ma anche passanti curiosi che avevano letto le locandine appese all’ingresso, sono rimasti colpiti dall’impegno e dalla creatività di questi artisti nascenti: le loro opere, tutte legate al tema del Natale, sono state confezionate con materiale di recupero e oggetti vari assemblati in modo molto originale.

Speriamo che questo “felice esperimento” possa ripetersi anche il prossimo anno e che il nostro Mercatino di Natale porti tanta luce alle lunghe giornate invernali, ma soprattutto nel cuore di tutti noi.



Le insegnanti del plesso Rita Levi-Montalcini