Mercoledì Veg: oggi prepariamo il kimchi di cavolo verza

Proseguono i MercoledìVeg di Ortofruit Italia, la proposta di questa settimana è il kimchi di cavolo verza.

Il Kimchi è una preparazione a base di cavolo fermentato tipica della cucina coreana. Si tratta di un piatto molto semplice e salutare, che la fermentazione rende ricco di proprietà probiotiche utili non solo all’apparato digerente, ma anche al sistema immunitario. Oggi lo interpretiamo in una versione “fusion”, prendendo spunto dalla ricetta orientale ma utilizzando il cavolo verza “made in Piemonte” con ingredienti come il peperoncino, l’aglio e lo zenzero. Una boccata di sapore e benessere estremamente versatile e perfetta per guarnire panini, involtini o da servivre in accompagnamento alle portare prinipali. Per arrivare ben “ricaricati” al Natale!

Ingredienti per 4 persone:

• 2 cavoli verza

• 500 g di carote

• zenzero fresco

• 100 g peperoncino in polvere

• 2 cucchiai di pasta di peperoncino

• 3 spicchi di aglio

• 1 scalogno

• 65 g di sale

• 2 cucchiai di salsa di soia (circa 30 grammi)

Preparazione

• Per prima cosa occorre far fermentare il cavolo in salamoia per una notte: per questo, basta tagliare il cavolo in pezzettoni, immergerli in acqua fredda e sale e lasciare tutto in ammollo per circa 8-12 ore.

• Una volta scolata la salamoia, si può procedere aggiungendo al cavolo le carote, l’aglio,la pasta di peperoncino, lo zenzero e lo scalogno.

• Il tutto può essere conservato in barattoli di vetro precedentemente sterilizzati.

N.B: il periodo di conservazione è molto importante perché più aumenta la fermentazione, più si intensifica anche il sapore.