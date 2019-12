A Natale, tutti in Mongolfiera per guardare Savigliano dall’alto

L’emozione di vedere Savigliano dall’alto si rinnova con l’iniziativa della Pro Loco di Savigliano, “Aspettando il Natale in Mongolfiera”.

Per il secondo anno l’associazione è riuscita, grazie ai proventi delle quote di iscrizione degli ormai 118 soci, a portare in piazza del Popolo l’enorme pallone che si solleverà da terra e porterà “in aria” i cittadini di tutte le età.

Domenica 22 dicembre, dalle ore 15.30 circa fino alle 20, la Mongolfiera di Fabrizio Bruno, portata in città grazie alla collaborazione con Culture Lontane di Alba, sarà accessibile a tutti. Ad allietare l’attesa per la salita sarà come l’anno scorso l’animazione dell’Orso di Castelletto Stura, il simpatico personaggio con cui i più piccoli potranno giocare e scattarsi foto. E per gli adulti, la Pro Loco offrirà panettone, cioccolatini, mentre gli Alpini distribuiranno il classico vin brûlé.

“Ogni anno a Natale organizziamo un’iniziativa - spiegano dalla Pro Loco -. In passato abbiamo organizzato anche le fontane luminose, mentre dall’anno scorso abbiamo pensato di portare in città la mongolfiera. E’ una bella occasione per osservare Savigliano dall’alto che ha riscontrato un grande successo di pubblico”.

L’iniziativa si inserisce nel programma dell’Incantevole Natale e si aggiunge alle numerose attività svolte dalla Pro Loco in questo periodo, che si occupa tra l’altro dell’allestimento e dell’illuminazione del Presepio sotto l’ala polifunzionale e che resterà visibile fino all’Epifania.

La salita sulla Mongolfiera è a ingresso gratuito.

Per tutte le informazioni è possibile visitare la pagina Facebook della Pro Loco.

Le altre iniziative dell’Incantevole Natale

Proseguono anche per questo weekend tutte le iniziative organizzate dalla Fondazione Ente Manifestazioni di Savigliano.

Venerdì 20 dicembre

“Raccontami la storia di Natale”, dalle ore 14.30 al Cinema Aurora spettacolo dei bambini della Scuola dell’Infanzia Sacro Cuore di San Giovanni.

“Concerto di Natale dell’Unitre” alle ore 17 presso la Sala del Consiglio.

“Concerto Natalizio Gruppo di Archi” alle ore 21 presso la Sala del Consiglio, musiche natalizie a cura del Civico Istituto Musicale G. B. Fergusio.

Sabato 21 dicembre

“Natale Ludico” dalle 14 alle 19.30 presso la Sala Miretti in piazza Santarosa a cura di Espansione Ludica.

“Letture sotto l’albero” alle 16 all’ex Chiesa di Sant’Agostino, incontro di lettura animata per bambini a cura della Biblioteca Civica.

“Reading: poesie per un Natale solidale” alle 15.30 al Salone San Filippo in via Alfieri, il Cenacolo Clemente Rebora propone letture a cura degli attori del Marchesato di Saluzzo.

“Concerto di Natale 2019” alle 21 presso la Crusà Neira, auguri di Natale a cura della Filarmonica Banda Città di Savigliano.

Domenica 22 dicembre

“Tutti in carrozza è Natale…” dalle 15 alle 17.30 al Museo Ferroviario Piemontese, visita guidata, lettura animata, laboratori creativi e correte con la Draisina. Distribuzione di cioccolata calda.

Inaugurazione della mostra “Mondo Presepe” alle ore 16 presso la Confraternita di San Giovanni, Agorà, via Torino. Visitabile dal 23 dicembre al 6 gennaio con orario: dalle 16 alle 19 tutti i giorni chiuso il 24 e il 31 dicembre. Ingresso gratuito.

“Note di Natale - concerto di musiche natalizie per soli, cori e orchestra” alle 21 presso la Chiesa di San Pietro a cura dell’associazione Corale Musica Nova.