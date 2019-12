Alberto Cirio: "Chiederò stato emergenza occupazionale per il Piemonte"

"Come Regione domani siamo pronti a dichiarare lo stato di emergenza occupazionale del Piemonte ed istituire un tavolo di lavoro permanente per affrontare la crisi occupazionale del territorio, che ormai è come se fosse una grave calamità naturale".

Ad annunciarlo il Presidente Alberto Cirio al termine dell'incontro a Palazzo Lascaris con i sindacati di Embraco, Mahle, Lear, Olisystem e Alpitel. Nel pomeriggio i lavoratori delle cinque aziende, che stanno affrontando un momento di crisi, hanno dato il via ad una mobilitazione in via Alfieri.

Domani pomeriggio è prevista una comunicazione della giunta sulla fusione di FCA-Psa, annunciata questa mattina. Nell'occasione Cirio vuole anche che il Consiglio Regionale approvi "lo stato di emergenza occupazionale del Piemonte".

"Sempre domani - ha proseguito il governatore - costituiremo il tavolo di crisi lavorativo permanente, che intendo presiedere".