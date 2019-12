Avvicendamento al comando del 32° Reggimento genio guastatori nel ricordo di Pasquale Falanga

Venerdì scorso, alla Caserma “Dalla Chiesa” di Fossano, sede del 32º reggimento genio guastatori, il Col. Mario Pescatrice ha lasciato il comando dell’Unità al Col. Alberto Autunno.

Alla cerimonia, che si è svolta in una cornice di profondo cordoglio per il lutto che ha colpito il 32º genio lo scorso 10 dicembre era presente anche la famiglia del geniere Pasquale Falanga. Sulla sua tragica morte sono in corso la Consulenza medico legale e la consulenza tecnica. Si attende in tempi rapidi il nullaosta per la sepoltura. Uno dei feriti nel tragico schianto sulla A6 versa ancora in gravi condizioni. Nel sinistro è deceduto anche un pensionato torinese di 81 anni.